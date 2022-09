Sapete chi è Eleonora Vallone? Età, biografia, carriera, Sanremo, marito e figli

Eleonora Vallone è un’attrice, giornalista e pittrice italiana. È nata il 1° febbraio 1954 a Roma. È figlia di Raf Vallone ed Elena Varzi e sorella dei gemelli Saverio Vallone e Arabella Vallone. Eleonora è anche madre di un figlio e del medico Luca Gualdi. Eleonora ha contribuito con il suo talento in molti settori, tra cui quello dei testi musicali, dello spettacolo, del teatro, della televisione e del giornalismo. Ha scritto rubriche per giornali come La Stampa e Il Corriere della Sera e ha partecipato a programmi televisivi italiani come Odeon (RAI).

È considerata una pioniera e un’insegnante nel campo dell’acquagym. Ha fondato la prima scuola in Italia per istruttori di acquagym, brevettando anche i metodi GymNuoto e GymSwim. Ha condotto il Festival di Sanremo 1981 insieme a Claudio Cecchetto e Nilla Pizzi (in cui si è distinta per la sua bellezza). Oggi è direttore artistico dell’AquaFilmFestival, concorso di successo organizzato dalla sua fondazione e dedicato ai film d’acqua.

Eleonora Vallone è stata co-conduttrice del Festival di Sanremo 1981 insieme a Claudio Cecchetto, Nilla Pizzi e Franco Solfiti. Quell’edizione della kermesse canora, svoltasi al Casinò della città matuziana e vinta da Alice con la canzone “Per Elisa” (scritta da Franco Battiato e Giusto Pio, ndr), passò alla storia per alcune gaffe che videro l’attrice e protagonista suo malgrado. I primi scivoloni furono piuttosto marcati e riguardarono l’abbigliamento: in più di un’occasione, la giovane lasciò intravedere la sua biancheria intima – in particolare il reggiseno – anticipando la famosa “farfallina” di Belén Rodríguez.

Il peggio, però, doveva ancora avvenire e accadde quando, al microfono, disse: “C’è un’atmosfera tesa… Dietro le quinte si sono picchiati”. Cosa la spinse a fare quell’intervento in diretta televisiva? A chiarirlo è stata lei stessa nell’ambito di un’intervista concessa alla testata “Giornale di Reggio” nel 2013: “Gli artisti di quel Sanremo non furono sempre così pacifici tra di loro. Sentivo molti cantanti litigare di brutto e ciò mi stupiva. A un certo punto, sul palcoscenico si ebbe un momento di vuoto. Un’esibizione era

appena terminata, ma non si era ancora pronti per dare inizio a quella successiva. A quel punto mi feci avanti io, tutta contenta di riempire quello spazio e di poter dire qualcosa all’infuori del rigido copione stabilito…”.

Eleonora Vallone ricorda ancora con precisione cosa asserì di fronte all’Italia intera: “Voi ve ne state qui tranquilli a seguirci, con i vostri smoking o abiti da sera, ma non immaginate che cosa sta succedendo dietro il palco… Molti dei cantanti presenti stasera si stanno scambiando degli insulti anche pesanti, si picchiano!”. A quel punto è intervenuto Cecchetto, tornando sul palco di gran carriera per sottrarre il microfono alla sua co-conduttrice, che rammenta nitidamente anche gli istanti successivi: “Le mie devono essere state parole pesanti, perché poco dopo mi venne chiesto di smentirle durante Domenica In, che il giorno dopo il Festival andava in onda proprio da Sanremo”, ha confessato la donna al “Giornale di Reggio”.