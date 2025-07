Scontro frontale ad Arzachena, morti due ragazzi giovanissimi: tre persone in gravi condizioni

Un tragico incidente stradale si è verificato nelle prime ore di oggi sulla statale 125, nel tratto rettilineo di Malchittu, poco prima dell’ingresso di Arzachena, in Sardegna. Due ragazzi di 17 e 18 anni hanno perso la vita in uno scontro frontale tra una Ford Fiesta e un Suv. Altre tre persone sono rimaste ferite, tra cui un giovane di 16 anni e due donne tedesche, che si trovavano in vacanza nella zona.





Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto intorno alle 8.15. La vettura coinvolta, una Ford Fiesta, era occupata da tre ragazzi di origine marocchina, tutti dipendenti del parco acquatico Aquadream situato nella rinomata Costa Smeralda. I giovani erano diretti al lavoro quando si è verificata la tragedia. La stampa locale ha riferito che il conducente della Ford, il diciottenne deceduto, avrebbe guidato a velocità elevata, evitando un’ambulanza dell’associazione di volontariato Agosto 89 che stava rientrando da un intervento. Subito dopo, però, la vettura si è schiantata contro un Suv MG.

L’impatto è stato estremamente violento. Il guidatore della Ford e il passeggero seduto accanto a lui, un ragazzo di 17 anni, sono morti sul colpo. Il terzo occupante della Fiesta, un sedicenne, è stato soccorso in condizioni critiche e trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Le due donne tedesche che viaggiavano sul Suv sono state ricoverate all’ospedale di Nuoro con codice rosso. Nonostante le gravi ferite riportate, non sarebbero in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, la polizia stradale, il commissariato di Cannigione, la polizia locale e i vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena. Questi ultimi hanno lavorato intensamente per estrarre i feriti dalle lamiere contorte delle vetture coinvolte.

Le autorità stanno conducendo indagini approfondite per determinare l’esatta dinamica dell’incidente. Gli investigatori stanno analizzando le condizioni della strada e raccogliendo testimonianze per chiarire eventuali responsabilità. Al momento, l’ipotesi principale è che la velocità sostenuta della Ford Fiesta abbia giocato un ruolo determinante nel causare lo scontro frontale.

La comunità locale è sotto shock per quanto accaduto. I giovani deceduti erano conosciuti nella zona e lavoravano presso il parco acquatico Aquadream, una delle attrazioni più frequentate della Costa Smeralda durante la stagione estiva. La loro morte ha lasciato un vuoto profondo tra amici e colleghi.

La statale 125 è nota per essere una strada trafficata, soprattutto nei mesi estivi, quando il flusso turistico verso le località balneari della Sardegna aumenta significativamente. Non è la prima volta che incidenti gravi si verificano in questo tratto: la combinazione di velocità elevata e condizioni stradali talvolta difficili ha portato a numerosi episodi tragici negli ultimi anni.

I nomi delle vittime non sono stati ancora resi noti ufficialmente dalle autorità. Tuttavia, la stampa locale ha confermato che si tratta di giovani di origine marocchina, impiegati nella zona turistica. La loro perdita rappresenta una tragedia enorme per le famiglie e per coloro che li conoscevano.

Le due donne tedesche coinvolte nell’incidente erano in vacanza in Sardegna e stavano viaggiando sul Suv MG al momento dello scontro. Nonostante le gravi ferite riportate, i medici hanno dichiarato che le loro condizioni sono stabili e che non sarebbero in pericolo di vita.