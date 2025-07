La campionessa olimpica di biathlon, Laura Dahlmeier, è stata travolta da una frana mentre si trovava in escursione sulle montagne del Karakorum, in Pakistan. Le sue condizioni sono critiche

Ore di angoscia per il mondo dello sport e per gli appassionati di alpinismo: Laura Dahlmeier, ex campionessa olimpica di biathlon, è stata vittima di un drammatico incidente durante un’escursione sulle montagne del Karakorum, in Pakistan. L’atleta tedesca, 31 anni, è stata travolta da una frana a circa 5.700 metri di altitudine ed è gravemente ferita. La notizia è stata diffusa dalla rete televisiva tedesca ZDF e ha immediatamente generato grande preoccupazione per le sue condizioni, che sono state definite critiche.





L’incidente è avvenuto nella giornata di lunedì, mentre Dahlmeier stava scalando in stile alpino accompagnata da una compagna di cordata. Quest’ultima ha immediatamente dato l’allarme, ma le operazioni di soccorso si sono rivelate estremamente difficili a causa del rischio di ulteriori frane e della remota posizione dell’incidente. Solo nella mattinata del 29 luglio un elicottero di soccorso è riuscito a individuare il luogo esatto dove si trovava l’atleta. Secondo quanto riportato, Dahlmeier sarebbe gravemente ferita e non darebbe segni di vita.

La zona in cui si è verificato l’incidente, il Karakorum, è nota per la sua bellezza ma anche per le condizioni estremamente impegnative e pericolose che presenta agli alpinisti. La squadra di soccorso, composta da esperti internazionali e guide locali, sta lavorando senza sosta per raggiungere Dahlmeier e prestarle l’assistenza necessaria. Tuttavia, le operazioni sono rese complicate dal terreno instabile e dalle condizioni atmosferiche.

Il management della campionessa ha rilasciato un comunicato ufficiale per fornire ulteriori dettagli sull’accaduto: “Laura Dahlmeier stava sciando con la sua compagna di cordata quando è stata colpita da una frana. L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno, ora locale, a un’altitudine di circa 5.700 metri. L’accompagnatrice ha immediatamente lanciato l’allarme e l’operazione di soccorso è stata messa subito in moto. A causa della lontananza della zona, un elicottero di soccorso è riuscito a raggiungere il luogo dell’incidente solo la mattina del 29 luglio. Una squadra internazionale di soccorso alpino sta attualmente coordinando l’assistenza. Sono supportati da esperti alpinisti internazionali che si trovano nella regione”.

Laura Dahlmeier non è nuova alle sfide estreme. Ritiratasi dal biathlon nel 2019 all’età di soli 25 anni, dopo aver raggiunto traguardi straordinari nella sua carriera sportiva, ha continuato a coltivare la sua passione per l’alpinismo, disciplina nella quale si è dimostrata molto esperta. La sua carriera nel biathlon è stata caratterizzata da numerosi successi: nel 2018 ha conquistato due medaglie d’oro e una di bronzo alle Olimpiadi in Corea del Sud, mentre nel 2017 ha ottenuto ben cinque ori e un argento ai Campionati del Mondo di Hochfilzen. Inoltre, è stata la prima atleta della storia del biathlon a vincere 13 medaglie consecutive ai Campionati del Mondo in una sola stagione, celebrando 20 vittorie complessive.

La notizia dell’incidente ha scosso profondamente non solo il mondo dello sport, ma anche quello dell’alpinismo internazionale. Numerosi esperti presenti nella regione del Karakorum stanno collaborando con la squadra di soccorso per garantire che tutte le risorse disponibili siano utilizzate al meglio. La situazione rimane tuttavia molto delicata e le prossime ore saranno decisive per determinare l’esito delle operazioni.

L’intera comunità sportiva si stringe attorno alla famiglia e agli amici di Laura Dahlmeier, sperando che gli sforzi dei soccorritori possano portare a un esito positivo in questa drammatica vicenda.