Come è stato trovato il bimbo scomparso: rumori sospetti e perlustrazioni nei cunicoli

Dopo due giorni di intense ricerche, il piccolo Allen, di appena 5 anni, è stato ritrovato sano e salvo questa mattina nei pressi di un casolare sulle colline di Ventimiglia, a circa tre chilometri dal supermercato Conad, dove era stato visto per l’ultima volta tramite le immagini delle telecamere. La vicenda, che ha tenuto con il fiato sospeso la comunità locale e le forze dell’ordine, si è conclusa con un lieto fine.





Il bambino era in vacanza con la famiglia presso un campeggio nella frazione Latte di Ventimiglia quando, nella giornata di venerdì, è scomparso. Immediate sono scattate le operazioni di ricerca, coordinate dal prefetto di Imperia Valerio Massimo Romeo, con il coinvolgimento di numerosi soccorritori, tra cui vigili del fuoco, Protezione civile e carabinieri. Fondamentale è stato anche l’aiuto di uno psicologo esperto, Roberto Ravera, che ha fornito indicazioni utili per comprendere i comportamenti del bambino, affetto da autismo.

Secondo quanto spiegato dal prefetto Romeo, il piccolo si sarebbe rifugiato in un luogo tranquillo per sfuggire ai rumori che lo spaventavano. “Ho disposto che i soccorritori verificassero tutti i cunicoli della zona fino all’autostrada. La scorsa notte hanno lavorato su questo e oggi, finalmente, il bambino è stato trovato. È vivo e sta bene, anche se un po’ provato”, ha dichiarato il prefetto.

Il ritrovamento è avvenuto poco dopo le 8 del mattino, prima che la pioggia iniziasse a cadere sulla zona. A individuare il bambino sono stati Dario Mattiauda e Dario Campione, membri della Protezione civile antincendio boschivo Riviera dei Fiori – Pompeiana. Il piccolo si trovava nei pressi di un casolare sotto i ponti dell’autostrada, vicino alla collina di Latte. Qui si erano concentrate le ricerche dei cani molecolari nella giornata di sabato.

Il bambino è stato immediatamente visitato dai medici dell’Asl locale, che hanno confermato il suo buono stato di salute. Presentava solo un principio di disidratazione e labbra screpolate. Per tranquillizzarlo e farlo sorridere, i vigili del fuoco gli hanno regalato il cappello del comandante durante il trasporto in ambulanza verso l’ospedale.

Il padre del bambino ha espresso la sua gratitudine con parole semplici ma cariche di emozione: “Grazie a tutti, è andata benissimo, molto. Grazie, vi ringrazio, grazie.” Anche il proprietario della villetta vicino al luogo del ritrovamento ha avuto una reazione intensa: dopo aver incrociato il bambino e aiutato nelle ricerche, l’uomo è scoppiato in lacrime quando ha saputo che il piccolo era stato trovato sano e salvo.

Nonostante il sollievo per l’esito positivo della vicenda, restano ancora alcuni interrogativi da chiarire riguardo alla dinamica della scomparsa. Tuttavia, come sottolineato dalle autorità locali, questo è il momento di celebrare la gioia per il ritrovamento del piccolo Allen. “I dettagli li approfondiremo più avanti. Ora lasciamo spazio alla gioia. È un momento da godere,” ha concluso il prefetto Romeo.