Sapete chi è Nik Kershaw che canterà il brano The riddle

Nik Kershaw (Bristol, 1º marzo 1958) è un cantautore britannico, popolare negli anni 1980. Kershaw era un idolo adolescenziale a metà degli anni Ottanta,1e ha trascorso 50 settimane nella UK Singles Chart nel 1984, battendo molti altri solisti.

Anni 1980

Sebbene nato a Bristol, Kershaw è cresciuto a Ipswich, nel Suffolk, e dopo aver lasciato la Northgate High School nel 1976, ha lavorato come assistente alle vendite e in un dipartimento di lavoro per diversi anni, durante i quali ha suonato la chitarra e cantato in varie band di Ipswich. Tuttavia, quando l’ultimo di questi, i Fusion, si sciolse nel 1982, intraprese una carriera a tempo pieno come compositore e interprete.2Nel 1983 firmò un contratto con la MCA Records, un contratto che portò al suo singolo di debutto I Won’t Let the Sun Go Down on Me.​

All’inizio del 1984, Kershaw pubblicò la sua famosa canzone Wouldn’t It Be Good, con un video musicale in cui appare come un alieno, vestito con un abito cromico. Questa canzone ha raggiunto la posizione numero 4 nella classifica dei singoli del Regno Unito, ed è stata un enorme successo in Europa (specialmente in Germania, Italia e Svizzera) e anche in Australia. Ha goduto di altri tre successi Top 20 dal suo album di debutto Human Racing, tra cui la title track dell’album e una ristampa di successo del suo singolo di debutto I Won’t Let the Sun Go Down on Me.2Questa canzone alla fine divenne il suo più grande successo come artista, quando raggiunse il numero 2 nel Regno Unito.​

Il secondo album di Kershaw fu The Riddle. La title track si rivelò essere un altro singolo di successo sia nel Regno Unito che all’estero, e l’album mise anche altri due successi nella Top 10, Wide Boy e Don Chisciotte, che divennero disco di platino. Durante questo periodo, Kershaw fece un lungo tour con la sua band di supporto The Krew, composta da Keith Airey, Tim Moore, Mark Price, Sheri Kershaw (sua moglie) e Dennis Smith.​

Nel luglio 1985, Kershaw fu tra gli artisti del Live Aid, presentato allo stadio di Wembley. Dopo questo, la sua stella ha iniziato a svanire, ed è stato in grado di godere di un singolo Top 40 in più nel Regno Unito. Continuò a registrare e pubblicare album e a collaborare con altri. Il suo album del 1986 Radio Musicola è stato pubblicato con buone recensioni ma scarso successo commerciale.2e sembrava essere cresciuto più del suo pubblico iniziale con opere aumentate di maturità: The Works, il suo ultimo album degli anni ’80, uscì nel 1989 con scarso successo.

Anni 1990

Il suo coraggio come compositore gli è servito bene nel 1991, quando la sua canzone The One and Only è apparsa nella colonna sonora del film britannico Buddy’s Song e nel film americano Doc Hollywood. The One and Only è diventato il numero 1 nel Regno Unito grazie alla star di Buddy’s Song Chesney Hawkes. Nel 1993, The Hollies ha avuto un successo low-key con un’altra canzone di Kershaw, The Woman I Love. A metà degli anni 1990, ha anche scritto e prodotto materiale per la boy band Let Loose, con due dei suoi brani (Seventeen e Everybody Say Everybody Do), ottenendo un discreto successo.

Nel 1999 ha pubblicato l’album 15 Minutes. Kershaw ha rivelato di aver deciso di registrare le tracce da solo, quando si è reso conto che non sarebbero state registrate da altri artisti.​

Anni 2000

L’album successivo, To Be Frank, è stato pubblicato nel 2001. Nel corso degli anni, Nik Kershaw ha collaborato ad album di artisti come Elton John, Bonnie Tyler, Tony Banks, Les Rythmes Digitales, Michael W. Smith e Imogen Heap.

Nel 2005, Kershaw ha pubblicato Then and Now, una raccolta di materiale iniziale con quattro nuove tracce. Nel 2006, ha terminato un altro album solista, You’ve Got To Laugh, disponibile solo attraverso il suo sito web o digitalmente su iTunes. Questo album contiene dodici tracce ed è stato pubblicato sotto la sua etichetta, la Shorthouse Records. Né Then and Now, né You’ve Got To Laugh, sono stati promossi con tour. Quell’anno vide anche il rilancio digitale del suo vecchio catalogo del 1980, tra cui The Riddle, Radio Musicola e The Works.

Kershaw ha cantato alla Fairports Cropredy Convention il 15 agosto 2009.5e al Rewind Festival il 23 agosto 2009, a Temple Island Meadows, Henley-on-Thames.6Kershaw ha anche cantato al New Wolsey Theatre, Ipswich, il 15 novembre 2009.7​