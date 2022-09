Sapete chi sono i Fools Garden che canteranno Lemon Tree

I Fools Garden sono un gruppo alternative rock di Pforzheim, Germania. È stato creato nel 1991 da Peter Freudenthaler (voce) e Volker Hinkel (chitarre) sotto il nome di Fool’s Garden. La formazione fu completata da Thomas Mangold al basso, Roland Röhl alle tastiere e Ralf Wochele alla batteria.

Nel 1995 pubblicano Dish of the Day, riscuotendo un enorme successo in Europa e in Asia con il singolo “Lemon Tree”.

Nel 1997 esce l’album Go and ask Peggy for the main thing, che contiene di nuovo una cover dei Beatles, questa volta della canzone “Martha my dear”. Nel 2000 esce l’album For Sale, seguito nel 2003 da 25 Miles to Kissimmee, che sarebbe l’ultimo album pubblicato con tutti i membri originali della band.

Dopo l’uscita, Thomas Mangold, Roland Röhl e Ralf Wochele lasciarono il gruppo e furono sostituiti da Dirk Blümlein, Claus Müller e Gabriel Holz (che in seguito avrebbe lasciato nel 2007). Da questi cambiamenti la band abbandona l’apostrofo del nome e viene ribattezzata semplicemente Fools Garden.

Il primo album della nuova formazione si chiamava Ready for the real life ed è stato pubblicato nel 2005. Per molti critici e fan è considerato il miglior album della band. Infine, nel 2009, hanno pubblicato una compilation delle loro migliori canzoni, chiamata High times – The best of Fools Garden, che include una canzone inedita.

L’album Who Is Jo King? è stato pubblicato nell’ottobre 2012. Nel 2015, la band ha pubblicato l’album Flashback, che contiene cover di canzoni popolari degli anni 1980 e 1990 (come “Ordinary World, Sailing on the Seven Seas e Enjoy the Silence, tra gli altri”) e una ri-registrazione del loro più grande successo, ribattezzato “Lemon Tree (2.0 Version)” e alcune canzoni proprie.

La band ha preso l’abitudine di coprire i classici del rock ‘n’ roll durante le loro esibizioni dal vivo (ad esempio Ticket to Ride dei Beatles o My Generation degli Who).