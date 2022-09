Sapete chi sono i Dik Dik che cantano la canzone L’isola di Wight

I Dik Dik (conosciuti anche come The Dik-Dik’s) sono un gruppo musicale italiano formatosi a Milano nel 1965. Il nome è lo stesso di una specie di antilope africana e fu scelto da Pietruccio Montalbe mentretti sfogliava distrattamente un dizionario inglese-italiano. La loro musica è stata scritta da un critico come “rock psichedelico italiano, una miscela di blues e rock con un tocco di pop e classica”.

Nel 1965 Vito Montalbetti e Mogol, due produttori milanesi, si incontrano per la prima volta. All’epoca Mogol era poco conosciuto, mentre Vito aveva già lavorato con grandi nomi come Ornella Vanoni e Gianni Ferrio.

Capirono subito di poter lavorare insieme e decisiro di creare una band strumentale a cui invitare cantanti e musicisti di loro scelta. Il risultato fu la Banda Melodica di Mogol e Montalbeti. Entrambi avevano le idee chiare su chi volevano nel loro gruppo: Lucio Battisti, leggendario paroliere e autore di alcune delle canzoni più famose della musica leggera italiana; Franco Bixio, già noto come bassista di un gruppo rock italiano; Carlo Alberto Dalla Chiesa, che suona le tastiere e scrive le musiche del gruppo; e altri musicisti d’eccezione, tra cui Roberto Roversi alla batteria.

I Dik Dik sono stati un gruppo di successo negli anni Settanta, con gli album “Terremoto” e “Venti”. Il è famoso per le sue cover di canzoni americane come “La bambina”, scritta nel 1968 e cantata da Rita Pavone.

Il loro primo album originale, “Suite per una donna assolutamente relativa”, è un lavoro sperimentale che ricorda più il rock progressivo che la musica pop; si rivela un fallimento. Nel 1982, tuttavia, pubblicano diversi singoli di successo e vengono ascoltati in TV, cosa che spinge due dei membri originali (Pietruccio #1 e Pepe #2) a riunire la band in quell’anno. Dopo il 1982 al trio originario creato da due dei tre componenti si sono aggiunti vari altri musicisti che si sono avvicendati nel tempo, ma questo non ha impedito ai Dik Dik di raggiungere il successo: