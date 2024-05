A che ora canta Angelina Mango alla semifinale dell’Eurovision 2024, orario e scaletta del 9 maggio

A che ora canta Angelina Mango alla semifinale dell’Eurovision 2024 ?

L’Eurovision Song Contest 2024 è alle porte, e l’attenzione si concentra sulla seconda semifinale che si terrà il 9 maggio in Svezia. Tra gli artisti più attesi figura Angelina Mango, la talentuosa vincitrice del Sanremo 2024, che porterà sul palco il brano “La Noia” rappresentando l’Italia.





La performance di Angelina è programmata come uno dei momenti clou dell’evento. Essendo posizionata sedicesima nella lista delle esibizioni della serata, si prevede che Angelina Mango salirà sul palco tra le 22:30 e le 23:00. Questo orario è ideale per catturare l’attenzione del pubblico europeo, garantendo una visibilità massima sia per gli spettatori in diretta sia per i votanti.

Ecco l’ordine completo delle esibizioni per la serata del 9 maggio, che vedrà alternarsi sul palco talenti da tutta Europa:

Malta, Sarah Bonnici con “Loop” Albania, BESA con “TITAN” Grecia, Marina Satti con “ZARI” Svizzera, Nemo con “The Code” Repubblica Ceca, Aiko con “Pedestal” Francia, Slimane con “Mon amour” Austria, Kaleen con “We Will Rave” Danimarca, SABA con “SAND” Armenia, LADANIVA con “Jako” Lituania, Dons con “Hollow” Spagna, Nebulossa con “ZORRA” San Marino, MEGARA con “11:11” Georgia, Nutsa Buzaladze con “Firefighter” Belgio, Mustii con “Before The Party’s Over” Estonia, 5MIINUST x Puuluup con “(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi” Italia, Angelina Mango con “La Noia” Israele, Eden Golan con “Hurricane” Norvegia, Gåte con “Ulveham” Olanda, Joost Klein con “Europap”

L’ascesa di Angelina Mango e la sua selezione per rappresentare l’Italia all’Eurovision riflettono l’importanza crescente di questo evento nel panorama musicale internazionale. La sua esibizione è tra le più attese, e non solo dai fan italiani ma da un pubblico globale sempre più affascinato dalla ricchezza culturale e dalla diversità artistica del concorso.

L’appuntamento è quindi per il 9 maggio, quando Angelina Mango cercherà di incantare l’Europa con la sua interpretazione di “La Noia”. Restate sintonizzati per supportare l’Italia in questa emozionante competizione musicale che promette di essere ricca di talenti e performance indimenticabili.