Viola come il mare 2, anticipazioni della terza puntata per il 16 maggio: cosa succederà?

Nella popolare serie di Canale 5, Viola come il mare 2, il personaggio Viola Vitale, interpretato da Francesca Chillemi, continua il suo percorso professionale presso Sicilia Web News. Nel suo mestiere di giornalista, Viola affronta regolarmente situazioni singolari e rivela storie avvincenti. Il suo dono unico di sinestesia, che le permette di percepire le emozioni altrui, arricchisce la sua narrazione e fornisce una prospettiva insolita sui casi che gestisce.





Il ruolo di Can Yaman nel personaggio di Demir

Can Yaman, che interpreta l’ispettore Demir, affronta nuove sfide, sia personali che professionali. Le sue abilità investigative vengono messe a dura prova con l’emergere di casi complicati e il ritorno di persone dal suo passato, che promettono rivelazioni sorprendenti. L’entrata in gioco di Giovanni Scifoni, che impersona Matteo Ferrara, un pubblico ministero affascinante e complesso, crea un legame straordinario tra lui e Viola.

Cambiamenti alla Sicilia Web News

Il team di Sicilia Web News si arricchisce con l’arrivo di nuovi membri che introducono elementi freschi. Tra questi, Leonardo Piazza, interpretato da Ninni Bruschetta, è un editore novizio che incoraggia Viola e il suo team a esplorare format innovativi come la creazione di podcast dedicati alla cronaca nera. Viola incontra anche la sua nuova direttrice, Vita Stabili, interpretata da Alice Arcuri, che mescola rigidità apparente con una certa fragilità e un tocco di umorismo, come rivelato durante un’intervista dell’attrice.

Nuovi volti si aggiungono al team di giornalisti di Sicilia Web News, tra i quali Maryam, interpretata da Virginia Diop, responsabile della sezione politica, e Raffaele, interpretato da Lorenzo Scalzo, con competenze specifiche nell’ambito sportivo.

La messa in onda di Viola come il mare 2

Viola come il mare 2 consta di sei episodi, ognuno della durata di circa 100 minuti. Mediaset Infinity ha rilasciato i primi tre episodi il 24 aprile e gli ultimi tre episodi il 3 maggio. Canale 5 ha iniziato la messa in onda della serie il 3 maggio, con una programmazione di sei prime serate consecutive, terminando la stagione il 7 giugno.

Le radici letterarie della serie

La serie televisiva è ispirata al romanzo Conosci l’estate? di Simona Tanzini, pubblicato da Sellerio. Il romanzo introduce il personaggio di Viola a Palermo, dove si impegna da subito nella risoluzione del caso della uccisione di Romina. Simona Tanzini ha scritto un solo libro con Viola Vitale come protagonista, oltre a due brevi racconti presenti nelle raccolte Una settimana in giallo e Cucina in giallo.

La terza puntata: cosa ci aspetta

Nel terzo episodio, in onda il 16 maggio, Viola e Francesco, grazie al DNA di don Andrea, scoprono che Pietro Martino è il padre biologico di Demir. Il convivere con Turi si rivela stressante per Demir, mentre prosegue l’indagine sulla morte di un violinista. Viola si avvicina a Matteo, suscitando la gelosia di Francesco. Tuttavia, quando Viola e Demir sembrano avvicinarsi, il ritorno di Farah crea confusione, conducendo Viola a fraintendere la situazione con Francesco, scoprendo presto di essersi sbagliata.