La NASA pianifica la realizzazione di un sistema ferroviario lunare: i dettagli del progetto Float

Il futuro delle esplorazioni lunari sta per ricevere un impulso significativo grazie a una nuova e innovativa iniziativa: la rete ferroviaria lunare. Questo ambizioso progetto, noto come Float, è stato finanziato dalla NASA e mira a trasformare il modo in cui trasportiamo materiali sul nostro satellite naturale. La flessibilità, la riutilizzabilità e la capacità di generare energia sono solo alcune delle caratteristiche distintive di questo sistema.





Float, acronimo di Flexible Levitation on a Track, è una ferrovia progettata per levitare su una pista composta da una pellicola flessibile a più strati. Questo design innovativo permette ai robot modulari che compongono la ferrovia di spostarsi riducendo al minimo l’attrito con la regolite lunare. Il primo strato di grafite aiuta i robot a rimanere sospesi, mentre il secondo strato di materiale flessibile genera una spinta elettromagnetica che facilita il movimento controllato. L’ultimo strato, una pellicola di pannelli solari, sfrutta la luce solare per generare energia elettrica.

Il sistema ferroviario Float è progettato per trasportare fino a 100 tonnellate di materiale ogni giorno, con ogni robot in grado di trasportare circa 30 chilogrammi per metro quadro a una velocità di mezzo metro al secondo. Questa capacità lo rende ideale non solo per il trasporto di regolite, ma anche per supportare le future basi lunari nelle loro operazioni quotidiane.

Oltre a Float, la NASA ha finanziato altri progetti futuristici attraverso il programma Innovative Advanced Concepts. Tra questi, il Pulsed Plasma Rocket (PPR), un sistema di propulsione che promette di ridurre i tempi di viaggio verso Marte, e diversi altri dispositivi destinati a migliorare la generazione di energia elettrica nello spazio, l’osservazione astronomica e lo studio degli esopianeti.

Questi investimenti della NASA rappresentano non solo un passo avanti nella tecnologia spaziale, ma anche un’imponente spinta verso l’ulteriore esplorazione dello spazio. Con progetti come Float, la possibilità di costruire infrastrutture sostenibili sulla Luna potrebbe diventare una realtà nel prossimo decennio, aprendo la strada a futuri insediamenti umani e forse, un giorno, al trasporto di persone tra diverse basi lunari.

Attraverso innovazioni come queste, la NASA continua a spingere i confini di ciò che è possibile nello spazio, dimostrando che la tecnologia può andare di pari passo con le ambizioni umane di esplorare e abitare nuovi mondi. Con il supporto continuo a progetti rivoluzionari, il futuro delle esplorazioni spaziali appare più luminoso e più accessibile che mai.