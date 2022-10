Sapete chi è P. Lion canta la canzone “Happy children”

Pubblicato alla fine del 1983, “Happy Children” ha portato P. Lion alla celebrità, essendo entrato nella top 20 delle classifiche musicali in diversi paesi del continente europeo. In Svizzera , la canzone è entrata alla posizione numero 24 il 1 aprile 1984, salendo al numero 11 per tre settimane. In Germania e nei Paesi Bassi raggiunse il quindicesimo posto e in Belgio il successo del brano fu ancora maggiore, raggiungendo il quinto posto per undici settimane. Il lato B di questa traccia è la sua versione strumentale, che è stata abbreviata per la versione da sette pollici