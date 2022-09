Sapete chi è Paolo Jannacci?Età, biografia Padre, vita privata e Oggi è un’ altro giorno

Paolo Maria Jannacci è un noto direttore d’orchestra, compositore e arrangiatore, oltre che musicista e cantante. Ospite di Amadeus al Festival di Sanremo 2020, si esibito sul palco dell’Ariston.

Chi è Paolo Jannacci?

Nome: Paolo Maria Jannacci

Paolo Maria Jannacci Età: 48 anni

48 anni Data di nascita: 5 Settembre 1972

5 Settembre 1972 Segno zodiacale: Vergine

Vergine Professione: Musicista

Musicista Luogo di nascita: Milano

Milano Altezza: non disponibile

non disponibile Peso: non disponibile

non disponibile Tatuaggi: non disponibile

non disponibile Profilo Instagram ufficiale: @paolojannacci

Biografia

Paolo Jannacci è nato il 5 settembre 1972 a Milano da madre Giuliana Orefice e padre Enzo Jannacci, importante cantautore scomparso nel 2013. Paolo ha ricevuto l’amore per la musica dal padre e ha iniziato a studiare all’età di sei anni. Nel 2008 ha iniziato a prendere lezioni al Conservatorio Giuseppe Verdi di Como per continuare la sua formazione. Prima di diventare musicista, Paolo aspirava a fare il chirurgo.

Paolo Maria Jannacci è un famoso ed affermato musicista, compositore ma anche direttore d’orchestra che approda al mondo della musica a soli 16 anni. Durante la sua carriera ha spesso partecipato a eventi e concerti del padre e ha composto molte colonne sonore, per film come: Piccoli equivoci (1989), Papà dice messa (1996), Mi fido di te (2006) Voglio la luna (2007) e Almeno tu nell’Universo (2011).

Attualmente è impegnato in ben 5 produzioni teatrali e quattro direzioni d’orchestra. È inoltre un attore: ha preso parte a film come ‘South Kensington’ dei fratelli Vanzina, ‘La febbre’ di Alessandro D’Alatri e ‘Cascina Vianello – paura nella stalla’. Con il tour “In concerto con Enzo” una girato l’Italia con una serie di eventi dedicati a suo padre Enzo. Nel 2019 è sul palco scenico dell’Ariston con il cantante Enrico Nigiotti: i due si esibiscono nel brano “Nonno Hollywood”.

Paolo Maria Jannacci è un uomo molto riservato che non parla spesso della sua vita privata in pubblico. Sappiamo però che è sposato con Chiara, e i due hanno dato alla luce nel 2008 alla loro figlia Allegra.

