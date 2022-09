Sapete chi è Susanna Messaggio? Età, marito, figli, vita privata e Oggi è un’ altro giorno

Vi siete mai chiesti che fine abbia fatto Susanna Messaggio? Gli anni ’80 e ’90 sono stati memorabili per lei, soprattutto per le sue apparizioni sui nostri piccoli schermi. Il Festivalbar, una delle reti Mediaset, è il programma a cui il suo volto è più facilmente associato. È ricordata soprattutto come braccio destro di Enzo Tortora e Mike Bongiorno in Pentatlon, Bis e Telemike, tre delle più grandi icone televisive di tutti i tempi.

Per Susanna Messaggio non è mai stato semplice, fin dall’infanzia, ma questo l’ha resa una donna potente e unica. È nata in un ambiente repressivo e arretrato, e ha dovuto lottare molto per uscirne. È sempre stata segnata dai numeri tre: tre percorsi universitari, tre coniugi e tre figli.

Vita Privata

L’intervista tra Caterina Balivo e la showgirl Susanna Messaggio, registrata qualche mese fa, è stata ritrasmessa la scorsa settimana. In essa la 57enne star televisiva ha raccontato alcuni dei momenti più significativi della sua vita personale, tra cui la sua complicata adolescenza e la fuga donchisciottesca con un italo-austriaco semisconosciuto di 10 anni più grande di lei, quando aveva solo 17 anni. Per lei la fuga era l’unica soluzione e così è scappata. Sulle montagne tedesche hanno vissuto in coppia per cinque anni. Era una forma di libertà, dice lei.

Le seconde nozze della valletta di Mike Bongiorno, Massimo Bergia Zina è stato il responsabile del secondo matrimonio. I due si sono lasciati serenamente, dimostrando affetto e maturità: “Siamo diventati buoni amici e siamo stati onesti l’uno con l’altro, nonostante non fossimo più marito e moglie. Lo ammiravamo come una persona meravigliosa, un avvocato importante che poi ha cambiato lavoro. Era un ottimo padre. Siamo diventati amici intimi e siamo stati sinceri l’uno con l’altro. Purtroppo, la terribile tragedia si è verificata prima della bella fine, quando Alice, la sua primogenita, è morta nel 1992. All’epoca, Susanna Messaggio studiava medicina, ma passò alla psicologia per assistere le donne colpite dalla sua stessa tragedia.

Dopo la nascita della sua prima figlia, Martina, avvenuta il 7 giugno 1995, Susanna Messaggio è stata felice di parlare della sua figlia indipendente e studiosa durante un’intervista in studio Rai. La seconda figlia ha riportato luce e felicità nella vita del noto personaggio televisivo. Nel 2005 è nato Jacopo, la sua terza e ultima unione con l’imprenditore Giorgio Olivieri. Da quel momento in poi, la vita della celebre donna sembra aver trovato pace, stabilità e nuovi impegni professionali. Anche se apparentemente è scomparsa dal piccolo schermo, non è così. Attualmente è impegnata su Sky, dove presenta Lifeness – Tutto il bello della vita. Per il suo fisico e la sua dedizione al benessere, tiene una rubrica su Il Giorno, è totalmente concentrata sul mondo del wellness.