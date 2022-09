Sapete chi è Albano Carrisi? Età, carriera, biografia, moglie, compagna e figli

È stato sposato per quasi tre decenni (1970-1999) con l’attrice e cantante americana Romina Power , con la quale ha formato un duo musicale e dalla quale ha avuto quattro figli: Ylenia Maria Sole (1970-1994), Yari Marco (1973) , Cristèl Chiara (1985) e Romina Iolanda (1987).

Nato in una famiglia di umili contadini, i suoi genitori erano Carmelo Carrisi (1914-2005) e Iolanda Ottino (1923-2019). Lo chiamavano Albano perché Carmelo aveva combattuto per il Regio Esercito in Albania durante la seconda guerra mondiale . Ha un fratello, di nome Franco Carrisi (1947-).

Debutta nel mondo della canzone al Festival delle Rose nel 1966 e in televisione a Settevoci , programma condotto da Pippo Baudo. Nel 1967 ottiene il suo primo successo con il brano “Nel sole”, che raggiunge il primo posto della classifica delle vendite a 45 giri in Italia. Canta poi “Io di notte”, “L’oro del mondo” e “Il ragazzo che sorride”, l’ultima canzone scritta da Mikis Theodorakis che si ispira ai tragici eventi accaduti in Grecia nel 1967, con l’installazione del potere di il regime dei colonnelli .

Nel 1968 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con “La siepe” e la critica gli conferisce il Premio Speciale per la Miglior Canzone. Nel 1969 partecipa al concorso Un disco per l’estate con “Pensando a te”.

Il 26 luglio 1970 sposò la cantante Romina Power , con la quale aveva cantato il duetto Storia di due innamorati (“Storia di due innamorati”). Lei aveva 18 anni e lui 27. Hanno avuto quattro figli:

Ylenia Maria Sole , nata il 29 novembre 1970 – scomparsa il 6 gennaio 1994 a New Orleans (USA). Dichiarato ufficialmente deceduto nel 2014.

Yari Marco, nato il 21 aprile 1973 .

Cristèl Chiara , nata il 25 dicembre 1985 .

Romina Iolanda, nata il 1 giugno 1987 .

Nel 1975 si esibiscono in Dialogo (Dialogue) e nel 1976 partecipano all’Eurovision Song Contest con il brano “We’ll live it all again” (Lo vivremo tutto di nuovo).

Nel 1981 si esibiscono in “Sharazan” e l’anno successivo si esibiscono a Sanremo con “Felicitá”, classificandosi al secondo posto. Tornano al festival nel 1984 con “Ci sarà” e nel 1985, all’Eurovision , con “Magic Oh Magic”.

Nel 1987 escono gli album Nostalgia canaglia (Nostalgia canaglia), terzo a Sanremo, e Libertà (Liberty). Seguono Cara terra mia , terzi sempre a Sanremo , nel 1989. Nel 1991 la coppia si esibisce al Festival “Oggi sposi”.

Nel 1991, quando l’album Dangerous di Michael Jackson fu pubblicato , Al Bano affermò che la canzone “Will You Be There” era un plagio della sua canzone del 1987 “I cigni di Bálaka”. Nel 1995 Al Bano ha intentato una causa. Un esperto di musicologia ha stabilito che 37 note su 40 erano identiche. Nel maggio 1999, un tribunale romano ha accusato Michael Jackson di plagio , condannandolo al pagamento di una multa di 4 milioni di lire . In un procedimento civile, Al Bano è stato anche citato in giudizio da un tribunale milanese che ha ritenuto Michael Jackson innocente dell’accusa di violazione del copyright., perché sia ​​le canzoni di Jackson che quelle di Al Bano erano “prive di originalità” poiché entrambe erano vagamente ispirate al vecchio blues americano. I tecnici hanno indicato anche i titoli che avrebbero potuto ispirare sia Jackson che Al Bano: “Dì la speranza”, “Bless you” e “Solo un altro giorno sprecato”.

Nel 1996 Al Bano inizia la carriera solista con È la mia vita , seguita da Verso il sole nel 1997 e Ancora in volo nel 1999. Nello stesso anno si separa dalla moglie Romina , e inizia una convivenza con la conduttrice televisiva Loredana Lecciso dal 2001 al novembre 2005, e dalla quale ha avuto due figli: Jasmine Caterina (2001-) e Albano Giovanni Bido (2002-). Nel 2000 partecipa simbolicamente all’Eurovision eseguendo i cori per la delegazione svizzera .

Il 16 ottobre 2001 Al Bano Carrisi è stato nominato Ambasciatore di buona volontà dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO).

Il suo rapporto con Loredana Lecciso ha portato la cantante a comparire spesso in programmi televisivi e sulla stampa di gossip, a volte anche contro la sua volontà, al punto da prendere a pugni un ospite de La vita in diretta . Ha partecipato alla terza edizione del reality della RAI intitolato La isla de las celebrity , ma quando era a Samana, Loredana ha dichiarato la sua disponibilità a lasciarlo e partire con i suoi due figli. Di conseguenza, ha lasciato volontariamente la trasmissione nella puntata del 19 ottobre 2005. Il suo rapporto con Loredana Lecciso e la sua partecipazione al reality hanno indubbiamente contribuito a rilanciare la sua popolarità in Italia ., diminuito negli ultimi anni forse a causa di scelte artistiche povere che hanno sfruttato male la sua voce.

Nel novembre 2006 la casa editrice Mondadori pubblica la sua autobiografia, scritta a quattro mani con Roberto Allegri È la mia vita (“È la mia vita”, dal titolo della canzone del 1996). Curiosamente, per parlare delle sue compagne, Romina e Loredana, ha deciso di lasciare due pagine bianche.

Eredita dal padre, Carmelo Carrisi (scomparso nel 2005 all’età di 90 anni), l’azienda vinicola Tenute Carrisi. Sfrutta le sue conoscenze di marketing e viticoltura per rilanciare il suo marchio, ormai conosciuto in tutto il mondo. In omaggio al padre, chiamò uno dei suoi vini “Don Carmelo”. L’azienda ha aperto anche una pizzeria.

Negli ultimi anni si è dedicato alla sua terra e alla sponsorizzazione della squadra New Basket Brindisi, che partecipa al campionato italiano di serie B1.

Ha partecipato con il brano “Nel perdono” al Festival di Sanremo 2007 ; Lì conobbe Romina Power dopo dieci anni, sebbene si fossero già visti in alcune occasioni. Partecipa al Festival di Sanremo 2017 con il brano “Di rose e di spine”.

Nel 2020 , partecipa al programma Mask Singer interpretando Sunflower ed essendo l’ottavo smascherato.