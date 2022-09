Sapete chi è Yari Carrisi? Età carriera, biografia, Oggi è un’ altro giorno compagna e figli

L’unico figlio di Al Bano e Romina Power, Yari Carrisi Power, è nato il 21 aprile 1973. Ha tre sorelle: Yleinia, misteriosamente scomparsa nel 1993, Cristel e Romina Junior. Ha anche due fratellastri, Jasmine e Albano Junior, nati dalla relazione del padre con la sua seconda compagna Loredana Lecciso. Fin da giovane Yari ha iniziato a suonare la chitarra e a comporre canzoni, sviluppando un talento musicale unico. Ha anche scritto alcuni brani per il padre. Inoltre, ha collaborato con importanti artisti della musica italiana come Jovanotti. Nonostante il suo desiderio di creare musica e suonare la chitarra, sembra non essere interessato a diventare famoso.

Fidanzata e Instagram

Nonostante lo status di celebrità del padre Al Bano e di Romina Power, Yari Carrisi Power è stato estremamente reticente sulla sua vita privata. Yari ha una relazione di lunga durata con Naike Rivelli, figlia dell’attrice Ornella Muti. È noto che Yari e Naike si sono conosciuti durante le riprese di Pechino Express nel 2015. Durante la loro relazione sono stati in competizione tra loro. Naike ha avuto un aborto spontaneo durante la gravidanza mentre erano concorrenti di squadre opposte. La loro relazione si è conclusa nel 2017, dopo essere stati in gara l’uno contro l’altra. Il figlio di Al Bano ha oltre 40.000 follower sul suo account Instagram personale, con cui condivide foto della sua vita professionale e personale.

In passato, Yari ha avuto una lunga e travagliata storia d’amore con Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti, che abbiamo visto accanto alla madre al Festival di Sanremo di recente. I due si sono conosciuti nel 2015 durante le riprese di Pechino Express, un reality show in onda su Rai 2. Nonostante fossero in squadre opposte, hanno subito legato, è sbocciato l’amore e lei è rimasta incinta.

Purtroppo la ragazza ha subito un aborto spontaneo durante gli annunci ai microfoni di Domenica Live e quindi la sua gravidanza non è stata portata a termine. Nel 2017 la storia d’amore tra Yari e Naike si è conclusa in modo non amichevole. Dopo la separazione, sono circolate voci su un presunto coinvolgimento di Yari con Asia Argento, che sono state smentite nel 2020 quando il figlio di Al Bano e Romina Power ha annunciato sui social media di essersi fidanzato con Thea Crudi.