Sapete chi è Rosalinda Cannavò? Età, Fidanzato Zenga, figli, film e vero nome

Adua, attrice 28enne nata a Messina, è nota per il suo ruolo ne L’Onore e Il Rispetto. È uscita dall’anoressia dopo aver frequentato l’ormai ex fidanzato Giuliano. Ex copertura di Gabriel Garko, Adua ha partecipato al Grande Fratello Vip 5 dove si è avvicinata molto a Dayane Mello scambiando con lei diversi baci al limite tra amore e amicizia salvo poi scontrarsi una volta usciti dal reality. In seguito si è fidanzata con Andrea Zenga, con il quale convive tuttora.

Rosalinda Cannavò partecipa a Tale e Quale Show 2022 su Rai Uno a partire dal 30 settembre.

Chi è Rosalinda Cannavò?

Nome D’arte : Adua Del Vesco

: Adua Del Vesco Nome Vero: Rosalinda Cannavò

Rosalinda Cannavò Data di nascita: 26 Novembre 1992

26 Novembre 1992 Età: 29 Anni

29 Anni Segno zodiacale: Sagittario

Sagittario Professione: Attrice

Attrice Luogo di nascita: Messina

Messina Altezza: 173 Cm

Peso: 57 Kg

57 Kg Tatuaggi: Rosalinda non ha tatuaggi visibili sul proprio corpo

Rosalinda non ha tatuaggi visibili sul proprio corpo Profilo Instagram ufficiale: @ adua.del.vesco

Biografia

Oggi Rosalinda Cannavò, meglio conosciuta con lo pseudonimo di Adua Del Vesco (Messina, 26 novembre 1994), è un personaggio molto noto in Italia. Pur essendo nata a Messina, questa donna vive ormai da molti anni a Roma, dove ha frequentato alcuni corsi di teatro per migliorare le sue capacità recitative. Nell’adolescenza ha iniziato ad avvicinarsi al mondo della danza, ma questa sua passione si è affievolita con il passare degli anni. All’età di sedici anni (nel 2009), infatti, decide di lasciare la sua terra e di trasferirsi a Roma, dove le sembra più facile avere opportunità di entrare a far parte del mondo della recitazione. Oggi è una delle attrici più famose della televisione italiana e recita sempre con grande talento.

Dopo aver lasciato il mondo della televisione, ha deciso di abbandonare questo comportamento e di iniziare una nuova vita. Lavori che le hanno fatto ritrovare la serenità dopo aver lasciato la tv, dove hato un dolore che l'ha portata all'anoressia.

Film e Serie

Adua Del Vesco ha esordito nel mondo dello spettacolo recitando nella terza stagione della fortunata fiction di casa Rai L’onore e il Rispetto. Qualche anno dopo è riuscito a debuttare anche al cinema, ottenendo un ruolo nel fortunato film Sapore di te, diretto da Carlo Vanzina.

Tra il 2015 e il 2016 è stata protagonista di due fiction molto apprezzate in Italia: Non è stato mio figlio, in cui ha recitato al fianco di grandi attori come Gabriel Garko, Stefania Sandrelli, Massimiliano Morra e molti altri, e Il Bello delle donne …alcuni anni dopo. Sempre nel 2016 ha partecipato a un’altra miniserie di grande successo, Furore, dove ha recitato tra gli altri con Massimiliano Morra, Massimiliano Caiazzo e Laura Torrisi. Dopo la rottura con il suo fidanzato, Gabriel Garko, e dopo la scomparsa di un suo carissimo amico, Teodosio Losito, Adua deve affrontare un brutto periodo di anoressia e depressione.

Fidanzato Andrea Zenga

Rosalinda Cannavò è fidanzata con Andrea Zenga fin dalla casa del Grande Fratello Vip e precisamente dalla sera di San Valentino 2021. I due attualmente insieme a Milano prima nella casa del ragazzo e poi in un appartamento più grande che hanno scelto insieme. Dalle dichiarazioni rilasciate dalla stessa Rosalinda, i due al momento non pensare di avere figli, anzi Rosalinda starebbe valutando il congelamento degli ovuli.