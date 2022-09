Sapete chi è Silvia e Giulia Provvedi? Le Donatella, Madre, Padre e Vita Privata

Le due ex concorrenti del Grande Fratello Giulia e Silvia Provvedi hanno annunciato la morte improvvisa del padre, che era anche il loro manager. Le due showgirl hanno pubblicato un messaggio sui social media che ha commosso i loro fan ma anche molti amici del mondo dello spettacolo. I fan delle showgirl Le Donatella sono rimasti scioccati nell’apprendere che uno dei genitori è morto. Giulia e Silvia hanno condiviso la notizia in un messaggio su Instagram, anche se non hanno rivelato i dettagli di come o perché è successo.

Un post tutto nero con un piccolo cuore rosso ha accompagnato toccante messaggio dei due cantanti: “Sei il nostro esempio e ti promettiamo che saremo forti come ci hai il detto. Papà, ti ameremo per sempre”.

Di seguito il post pubblicato da Silvia e Giulia Provvedi su Instagram:

Giulia Provvedi è nata il 1° dicembre 1993 a Modena. È la sorella gemella di Silvia Provvedi. Le due sorelle sono state molto unite durante la crescita, così come il fratello Matteo. Sono state separate quando i loro genitori si sono separati da bambini e in seguito sono andate a vivere con la madre Monica Alberti. Giulia ha un carattere più esuberante della sorella ed è estremamente estroversa; Silvia, invece, ha un carattere più riservato. Nel 2013 Silvia ha dato alla luce Nicole De Stefano: lei e il suo compagno Giorgio De Stefano hanno accolto una bambina nella loro famiglia.

Chi è Giulia Provvedi

Silvia Provvedi è nata il 1° dicembre 1993 a Modena. È gemella e molto legata alla sorella identica Giulia. Silvia e suo fratello Matteo sono stati separati quando erano piccoli e hanno vissuto con la madre Monica Alberti. I tre bambini hanno partecipato a XFactor nel 2013, dove hanno raggiunto il terzo posto. Dopo questa esperienza, Silvia si è fatta notare per la sua relazione con Fabrizio Corona, terminata nell’estate del 2018. Come la sorella, Silvia si è sottoposta a un intervento di mastoplastica additiva per aumentare la taglia del seno da 34C a 34DD.

Chi è Monica Alberti Madre di Giulia e Silvia

Monica Alberti, madre di Le Donatella, è meno frequentemente sotto i riflettori dei social. Tuttavia, ha un account Instagram che non aggiorna da molto tempo, anzi è possibile che non lo usi più. Su di esso sono presenti diverse foto di lei e delle sue due figlie, che chiama “biscotti”. Inoltre, per chi non lo sapesse, Monica è società di Alberti e Tagliazucchi , un’importante azienda modenese impegnata nel settore dei servizi e del design.