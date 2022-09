Sapete chi è Sergio Castellitto? Età, biografia, carriera, moglie, figli e vita privata

Nato nel 1953, Sergio Castellitto è da decenni una presenza fissa nel panorama cinematografico italiano. Chi è sua moglie? Margherita Mazzantini, scrittrice di successore. Scopriamo di più su di lui e sulla sua famiglia.

Sergio Castellitto, chi è: età, origini, moglie e figli

Sergio Castellitto è un artista poliedrico. Nato a Roma il 18 agosto 1953 e quindi 69enne, è un attore e il regista la cui storia d’amore con il mondo del teatro è iniziato quando era ancora molto giovane. Tuttavia, la sua fiorente carriera non è avvenuta da un giorno all’altro. Dall’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica, alla si iscrisse ma che non terminò, Castellitto dovrebbe iniziare presto a lavorare sul palcoscenico, conobbe Margaret Mazzantini, la donna che sarebbe diventata sua moglie.

Sergio Castellitto e l’amore per la moglie Margaret Mazzantini: l’incontro a teatro

Castellitto e Mazzantini si sono incontrati per la prima volta a teatro, precisamente sul palco de Le tre sorelle di Cechov, entrambi attori. Un amore scoppiato quando i due erano ancora due ragazzini, ma mai finito. Il loro matrimonio risale al 1987 e pochi anni dopo, nel 1991, nasce il loro primo figlio Pietro Castellitto. In tutto, però, i figli della coppia sono quattro: dopo Pietro, nel 1997, è nata Maria, poi Anna nel 2000 e infine Cesare (nato nel 2006). “Ci amiamo”, aveva detto Castellitto a Fialdini parlando della moglie Margherita. E parole d’amore gli erano state riservate da Margaret intervistata da La Stampa: “Sergio è un uomo formidabile, molto dolce; tra noi c’è molto amore”.

L’immensa carriera al cinema di Castellitto

La carriera di Sergio Castellitto come attore è stata lunga e variegata. Dopo aver iniziato con il teatro, ha debuttato al cinema nel 1981. Ha partecipato a numerose commedie italiane, tra cui Piccoli equivoci di Ricky Tognazzi e Stasera a casa di Alice di Verdone. Nel 1990 ha vinto un David di Donatello – l’equivalente italiano di un Oscar – per la sua interpretazione in Non ti muovere (conosciuto anche come Resta come sei), tratto dal romanzo della moglie Margaret Mazzantini.

Sergio Castellitto è un attore che ha recitato in oltre 150 film, opere teatrali e produzioni televisive. Tra i suoi ruoli più famosi ci sono quelli di Fausto Coppi ed Enzo Ferrari. Con Tre colonne nel telegiornale ha vinto il Donatello come miglior attore non protagonista; Il grande cocomero gli è valso il David di Donatello come miglior attore protagonista; L’uomo delle stelle gli è valso un altro Nastro d’Argento come miglior attore protagonista; e ancora L’ora di religione gli è valso un altro Nastro d’Argento come miglior attore protagonista. È stato inoltre candidato a diversi Golden Globe e ha vinto un Pardo d’onore al Festival di Locarno per la sua carriera.

Il talentuoso regista italiano Sergio Castellitto ha un figlio di nome Pietro che, come il padre, è appassionato di cinema. Aveva solo 13 anni quando ha vinto il David di Donatello come miglior regista esordiente per il film I predatori e ha esordito con Non ti muovere, che ha riscosso un grande successo di pubblico. È noto anche al pubblico: oltre ad essere apparso in Speravo de morì prima (che ha ricevuto 3 premi alla Mostra del Cinema di Venezia), ha interpretato Francesco Totti in una miniserie. Castellitto è anche un grande appassionato di calcio e un assiduo giocatore di tennis, ma non di Fedez, con il quale una volta ha discusso dopo aver detto che De Gregori era migliore di lui!