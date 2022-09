Sapete chi è Lino Guanciale? Età, matrimonio, film, carriera, biografia, figli e moglie

Lino Guancia è un attore che durante la 72ª edizione del Festival di Sanremo. Sarà uno degli ospiti della quarta serata dedicata alla celebre kermesse musicale. Un inizio molto emozionante per Lino Guanciale: sarà protagonista di una fiction targata Rai dal titolo We. Si tratta di un dramma familiare basato su una produzione americana intitolata This is Us. La serie andrà in onda su Rai 1 dal 6 marzo al 3 aprile, e sarà trasmesso in prima serata ogni domenica per sei settimane.

Chi è Lino Guanciale: vita privata e studi

Lino Guanciale, 42 anni, è uno dei più versatili e celebrati attori teatrali italiani. Ha ottenuto innumerevoli ruoli in programmi televisivi e film, tra cui 11 nomination ai David di Donatello, l’equivalente italiano dell’Oscar. Nato ad Avezzano, in provincia de L’Aquila, il 21 maggio 1979, da padre medico e madre insegnante, l’attore è cresciuto in una famiglia molto unita e ha trascorso la sua infanzia a Collelongo, un piccolo paese dell’Abruzzo. Guanciale ha un fratello minore, Giorgio, con cui condivide la passione per il rugby e che lavora come psicologico. Dopo aver terminato le scuole superiori e aver giocato a rugby per diversi anni con le nazionali Under 16 e Under 19, tra cui la nazionale secondaria italiana, l’attore si è iscritto all’Accademia d’Arte Drammatica Silvio d’Amico,

Ex fidanzata, moglie e figlio

Lino Guanciale ha avuto una serie di relazioni con altre attrici. La più recente è stata quella con Antonietta Bella. Nel 2018, dopo la fine della loro relazione, ha conosciuto Antonella Liuzzi tramite amici comuni. Il 19 luglio 2020, Lino Guanciale e Antonella Liuzzi hanno deciso di sposarsi in gran segreto. La donna, figlia dell’ex senatore Piero Liuzzi, è nata nel 1986 a Noci, in Puglia, e lavora nel campo dell’economia e della finanza come Program Coordinator del Master in Corporate Finance dell’Università Bocconi di Milano e come project manager. Nonostante i sette anni di differenza, la coppia appare estremamente innamorata e complice; il 15 novembre 2021 – a meno di un anno dal matrimonio – ha annunciato di aspettare il primo figlio insieme: Pietro.

Lino Guanciale: dove vive l’attore

Poco dopo il suo diciottesimo compleanno, Lino Guanciale si trasferisce a Roma. Inizialmente l’attore risiedeva a Tor Bella Monaca, ma presto si spostò nel quartiere della Garbatella, dove vive tutto con la moglie e il figlio. A proposito della sua scelta di vivere alla Garbatella, Guanciale ha dichiarato un intervistatore di Sorrisi e Canzoni Tv: “Quando sono andato a vivere a Tor Bella Monaca, non avevo la portineria. E non ce l’ho nemmeno oggi: per questo sto alla Garbatella. Mi piacciono i quartieri popolari, colorati e multietnici di Roma. Ho dei vicini molto simpatici. All’inizio nessuno mi voleva: Ricordo che mangiavo la pizza al taglio da un indiano che non mi guardava proprio in TV: per lui gli attori sono solo quelli di Bollywood”.