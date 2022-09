Sapete chi è Iva Zanicchi? età, altezza, marito, canzoni, patrimonio e figli

Da anni la cantante italiana Iva Zanicchi è in grado di interpretare diversi ruoli: da cantante a conduttrice, passando per opinionista e scrittrice. Non solo ha una voce unica, ma anche una rara schiettezza che è impossibile non amare. Scopriamo età, altezza, marito, canzoni, patrimonio e figli.

Iva Zanicchi, cantante e attrice nata nel 1940, è alta 1 metro e 70 centimetri. È nata il 18 gennaio, sotto il segno del Capricorno. Nonostante i suoi 82 anni, si esibisce al Festival di Sanremo 2022 con la canzone Voglio amarti. Sempre allegra e dalla battuta facile, non teme la concorrenza degli artisti più giovani, tanto che non ha paura di mettersi in gioco durante le esibizioni dal vivo. La Zanicchi può fare tutto e lo ha fatto! È una vera regina del candore che perdona tutto.

Iva Zanicchi: marito e figli

Iva Zanicchi ha avuto una vita sentimentale appagante. Il suo unico marito, ora ex, è stato Antonio Ansoldi. La loro unione è durata dal 1967 al 1985. L’anno successivo alla rottura, l’Aquila di Ligonchio – questo soprannome della cantante – ha incontrato Fausto Pinna. La loro è una storia d’amore avventurosa che ha incluso una fuga e una breve separazione; non si sono mai lasciati né hanno vissuto crisi e sono innamorati come il primo giorno. Nel corso del matrimonio con il primo marito, Iva ha avuto una figlia, Michela. Venne al mondo nel 1967 e diede alla Zanicchi la gioia di diventare nonna; nel 1998 venne al mondo il primo nipote Luca e nel 2003 fu la volta di Virginia. La Zanicchi e il suo amato Fausto vivono a Lesmo, in Italia.

Le canzoni e il patrimonio di Iva Zanicchi

Le canzoni più famose di Iva Zanicchi sono Zingara e Non pensare a me. Altri suoi successi sono: La notte dell’addio, I tuoi anni più belli, Per vivere e Chi mi darà. Molti cantautori hanno scritto per lei, da Cristiano Malgiogio a Franco Califano e Lucio Battisti. Si è esibita nei più importanti teatri del mondo come il Madison Square Garden di New York, l’Olympia di Parigi, il Teatro Regio di Parma e la Sydney Opera House. Dagli Stati Uniti all’Australia passando per la Turchia e l’Argentina: l’Aquila di Ligonchio ha portato la sua voce in ogni angolo del globo. Non ci sono dati certi sull’eredità della Zanicchi, ma ha lasciato un segno profondo in tutti coloro che l’hanno vista esibirsi dal vivo o che hanno ascoltato la sua musica.