Franco di Mare, il fratello: «La Rai lo ha abbandonato». Poi racconta la strana coincidenza sulla morte: non riesco a toglierla dalla testa

Gino Di Mare ha salutato il fratello Franco, scomparso a causa di un mesotelioma, con parole toccanti sui social, condividendo ricordi e riflessioni sul loro legame profondo.





“Ciao Frà, con te se ne va una parte di me“. Così Gino Di Mare ha detto addio sui social al fratello Franco Di Mare, morto di mesotelioma, malattia di cui aveva parlato recentemente in un’intervista a Fabio Fazio su “Che tempo che fa”. Già apparso molto affaticato, le sue condizioni sono peggiorate rapidamente. “Prima di addormentarsi mi ha chiesto ‘Mi porti ancora al mare?'”, ha raccontato Gino. “Il nostro mare è Posillipo, dove siamo nati e cresciuti”, ha dichiarato a Repubblica. Proverà a esaudire il desiderio del fratello nei prossimi giorni, pur rispettando le normative per lo spargimento delle ceneri.

Franco Di Mare, la denuncia del fratello

Franco Di Mare aveva espresso il suo disappunto nei confronti della Rai, azienda per la quale ha lavorato per gran parte della sua carriera, sentendosi abbandonato negli ultimi anni. Questo sentimento è stato condiviso anche dal fratello Gino, che ha ribadito la convinzione che la malattia di Franco fosse di natura professionale. “Franco è stato in Bosnia, in Kosovo, in Macedonia. Certo non ha contratto il mesotelioma a casa. La Rai gli ha voltato le spalle nel momento più critico della sua carriera. Lui ha dato la vita per la Rai”, ha affermato Gino con amarezza.

Il particolare sulla morte

Gino Di Mare ha rivelato un dettaglio inquietante sulla morte del fratello: “C’è una cosa che non riesco a togliermi dalla testa. Franco è morto alle 17:17 di venerdì 17. Qualcuno potrebbe dire ‘Sei napoletano, sei scaramantico’. Mi chiedo invece come sia possibile che mio fratello se ne sia andato in una data e ora così particolari”. Questo dettaglio ha colpito profondamente Gino, aggiungendo un ulteriore strato di mistero e tristezza alla già dolorosa perdita del fratello.

Franco Di Mare è stato un volto noto della televisione italiana, un giornalista che ha raccontato alcuni degli eventi più significativi degli ultimi decenni. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile non solo nella sua famiglia, ma anche tra i colleghi e il pubblico che lo ha seguito con affetto e stima.

Il ricordo di Franco Di Mare continuerà a vivere attraverso le sue inchieste e il suo impegno giornalistico, ma soprattutto attraverso le parole di chi lo ha conosciuto e amato. La denuncia del fratello Gino riguardo al trattamento ricevuto dalla Rai solleva interrogativi importanti sul rispetto e la gratitudine dovuti a chi dedica la propria vita alla professione, spesso mettendo a rischio la propria salute.

In questo momento di dolore, la famiglia Di Mare chiede rispetto e privacy, ringraziando tutti coloro che hanno espresso il loro sostegno e la loro vicinanza. Le esequie di Franco Di Mare verranno annunciate prossimamente, offrendo un’ulteriore occasione per ricordare e onorare la vita e l’eredità di un grande giornalista e uomo di cultura.