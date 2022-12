Sapete chi è Veronica Berti moglie di Andrea Bocelli? Età, vita privata e figli

Veronica Berti è la moglie del tenore più famoso d’Italia, Andrea Bocelli. È stato amore per la coppia fin dal loro primo incontro e, nonostante la differenza d’età, nonostante la fama di seduttore di Bocelli, Veronica Berti è riuscita a rimanere fedele al marito – e a sposarsi due anni dopo. Scopriamo cosa c’è da sapere su questa donna straordinaria che è riuscita a catturare l’attenzione di Bocelli!

Veronica Berti e Andrea Bocelli si sono incontrati per la prima volta a una festa a Ferrara. All’epoca lei aveva 21 anni, lui 44. La scintilla tra loro è stata immediata, come ha dichiarato lo stesso Bocelli in un’intervista a Domenica Live: da quel momento non si sono più lasciati.

“È diventata la donna della mia vita fin dal primo contatto a quella festa a Ferrara: compagna, amica, amante”, ha raccontato il tenore a Vanity Fair nel 2015. “Le dissi di sì quando venne da me con una benda nera al collo che puzzava di pesce e mi disse: “Ho un cancro””. La coppia si è sposata nella chiesa di Livorno con 60 invitati presenti. Per l’occasione, la sposa ha indossato un abito di Ermanno Scervino”.

Andrea Bocelli si è costruito una reputazione di tombeur des femmes, o giocatore, secondo la moglie. Ora ha intenzione di cambiare le regole del loro matrimonio. “Il detto dice che è meglio una torta in due che una schifezza da sola”, ha dichiarato la Berti al Corriere della Sera. “Io l’ho cambiato: Ho voluto la torta per me”. Il tenore ha sposato Veronica Berti quattro mesi fa all’Arena di Verona, dove si è esibito per la prima volta nel 1993 e dove si erano anche frequentati.

Andrea Bocelli ha tre figli con la sua compagna di lunga data Veronica Berti. Si sono sposati nel 2015, ma purtroppo il loro matrimonio è stato annullato a causa della malattia del cantante. Questo però non ha impedito loro di sposarsi nel 2018! Matteo e Amos sono i figli di Andrea avuti da una precedente relazione, mentre Luana è la figlia di Veronica.

Andrea Bocelli e sua moglie Veronica Berti vivono in una splendida villa a Forte Dei Marmi, in Italia. La villa a tre piani è stata ristrutturata dal cantante, che ha anche una tenuta a Poggioncino, circondata dalla natura e con molti cavalli.