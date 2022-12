Sapete chi sono Brando e Maria Rosa figli di Christian De Sica

Scopriamo tutti i dettagli sul figlio dell’illustre attore comico Brando e di Maria Rosa: Christian De Sica.

Christian De Sica e Silvia Verdone sono stati uniti in matrimonio per un lungo periodo di tempo. Verdone è la sorella del celebre Carlo. Si sono sposati nel 1980 e hanno avuto due figli. Brando, che oggi ha 39 anni, è nato nel 1983 e la loro figlia, Maria Rosa, ha 35 anni ed è nata nel 1987. Scopriamo chi sono e come sono le loro vite.

Christian De Sica, chi è il figlio Brando

Brando De Sica, che aveva una storia familiare nell’arte, scelse di non capitalizzare la grande fama del padre Christian e del nonno Vittorio. Pur decidendo anch’egli di intraprendere una carriera nell’industria cinematografica, scelse di farlo negli Stati Uniti per beneficiare delle opportunità educative che essi offrivano. Sarebbe stato più facile per lui farsi conoscere in Italia, ma ha deciso di affrontare questa difficile sfida con grande coraggio.

Dopo la formazione, Brando De Sica ha comunque avuto l’opportunità di partecipare al cinema italiano, esponendo il suo lavoro Parlami di me al Festival di Roma nel 2008 e collaborando con Matteo Garrone ne Il Racconto dei Racconti e con il padre in Amici come prima, film che ha segnato il ritorno dell’acclamata coppia Boldi-De Sica. Comunque sia, non si sa molto della sua vita privata.

Christian De Sica, chi è la figlia Maria Rosa

Maria Rosa ha deciso di laurearsi in design, nonostante la sua passione per il canto, che l’ha portata a duettare con il padre in televisione. Per quanto riguarda la vita privata, ha sposato Federico Pellegrini, con cui lavora anche. In realtà, Maria Rosa ha creato un marchio di moda insieme al marito, che è l’amministratore delegato dell’azienda, e lavorano insieme quotidianamente, postando spesso frammenti della loro vita sui social media.