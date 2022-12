Sapete chi sono Federico e Alice i figli di Claudio Bisio?

Claudio Bisio ha sposato Sandra Bonzi, giornalista e scrittrice, nel 1996 e ha due figli, entrambi nati dalla loro unione. Secondo quanto raccontato dal padre sul palco di Sanremo, Federico attualmente vive e lavora in Australia e gli ha inviato un video in cui canta Notte Prima degli Esami durante l’esibizione di Antonello Venditti. Alice è nata nel 1996 ed è la primogenita di Claudio Bisio, mentre Federico, nato due anni dopo, è il secondo (e finora ultimo) figlio della famiglia. Secondo quanto dichiarato dal padre sul palco di Sanremo, Federico gli ha recentemente inviato un video in cui canta Notte Prima degli Esami durante l’esibizione di Antonello Venditti.

Molti telespettatori ricorderanno probabilmente le dichiarazioni di Claudio Bisio al Festival di Sanremo 2019 riguardo al figlio Federico, in cui descriveva tutte le sue cattive abitudini. Dopotutto, nessuno è perfetto e le parole del famoso conduttore e comico hanno commosso molti telespettatori. È stato facile capire quanto fosse miracoloso il legame tra i due, fondato su valori fondamentali come la capacità di comunicare e di affermarsi, che hanno reso il rapporto assolutamente franco e senza filtri.

Chi non conosce il nome di Federico potrebbe non sapere che la sorella maggiore si chiama Alice. Vediamo di scoprire chi sono i ragazzi, entrambi frutto della relazione coniugale del padre Claudio e della giornalista e scrittrice Sandra Bonzi, l’amore della loro vita e quelli che sono stati insieme per una vita prima del matrimonio.

Il regalo che sua moglie Sandra avrebbe ricevuto da lui sarebbe stato una batteria, come ha rivelato in una vecchia intervista. Aveva paura di comprarla dopo averla desiderata per anni. “Ero un padre meno comico di quanto si possa immaginare. Nonostante il mio piacere per gli scherzi, credo di aver ricevuto più risate dai miei figli a casa che da loro”, ha detto. “Quando lo scopriranno, temo che chiederanno i diritti”, ha detto. Sandra e Claudio si sono conosciuti in un locale milanese nel 1992.

Secondo le testimonianze, lei era ubriaca e lui le fece una proposta, giocando bene le sue carte. Ma quella notte Sandra vomitò nella Giulietta del padre di Claudio. In passato Michelle Hunziker ha rivelato di aver preso una cotta per lui, ma di non averglielo mai detto: “Bisio ha un fascino straordinario. E anche fisicamente è in forma, ai tempi di Zelig, me ne sono accorta.