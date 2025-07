Francesco Aquila, vincitore di Masterchef, derubato a Milano: ‘Auto sfondata, bancomat rubato. Sembra il Far West’

Lo chef Francesco Aquila, celebre per aver vinto la decima edizione di Masterchef nel 2021, ha raccontato sui social di essere stato vittima di un furto a Milano, nella zona di CityLife. L’episodio, che ha generato grande indignazione, ha avuto luogo mentre il cuoco aveva parcheggiato la sua auto in quella che pensava fosse un’area sicura. Al suo ritorno, ha trovato il lunotto posteriore e un finestrino completamente distrutti, insieme alla scoperta del furto di attrezzature professionali e oggetti personali.





Attraverso una storia pubblicata su Instagram, Aquila ha condiviso la sua esperienza con i suoi circa 350mila follower: “Milano è un Far West, state attenti. Avevo parcheggiato la mia auto in una zona tranquilla e al ritorno ho trovato il lunotto posteriore e un finestrino completamente sfondati”. Il cuoco ha sottolineato come l’accaduto abbia coinvolto anche altre vetture parcheggiate nelle vicinanze: “Infatti ne hanno rotte altre quattro, oltre alla mia”.

Tra gli oggetti sottratti dai ladri, oltre ai danni all’auto che rappresentano già un problema significativo, Aquila ha lamentato la perdita di strumenti di lavoro accumulati nel corso degli anni: “La cosa che mi fa più arrabbiare, oltre ai danni dell’auto, è che mi hanno rubato tutta l’attrezzatura, collezionata in anni e anni di lavoro”.

Il furto non si è limitato agli strumenti professionali. Nel bottino dei malviventi sono finiti anche il portafoglio e il bancomat dello chef. Quest’ultimo è stato utilizzato per acquisti fraudolenti che hanno raggiunto centinaia di euro. Secondo quanto riportato da Aquila, le transazioni sono avvenute in diversi negozi etnici situati tra via Console Marcello e piazza Pompeo Castelli, nelle vicinanze di piazza Prealpi, nella periferia ovest di Milano. “Come hanno fatto questi negozi ad accettare più pagamenti di centinaia di euro nello stesso momento, e addirittura cento euro di kebab? Il dubbio della collaborazione mi viene”, ha dichiarato lo chef.

Fortunatamente, Aquila è riuscito a bloccare la carta poco dopo aver scoperto l’accaduto, riducendo ulteriori danni finanziari. Nella sua denuncia pubblica, lo chef ha voluto lanciare un messaggio di avvertimento a tutti coloro che vivono o transitano nella città: “Non mettete mai nulla di valore in macchina. Mettetela sempre nei parcheggi a pagamento, fate l’assicurazione dei cristalli”.

L’episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nella città di Milano, soprattutto in aree considerate tranquille come CityLife. Lo chef ha espresso il desiderio che la situazione possa migliorare e che vengano adottate misure preventive più efficaci: “Spero comunque che le cose qui possano cambiare, e chi deve prenda subito le giuste precauzioni. Milano ormai è un Far West”.

L’accaduto evidenzia una problematica sempre più diffusa nelle grandi città italiane: il rischio di furti e vandalismi nei confronti dei veicoli parcheggiati in strada. La vicenda di Francesco Aquila non è isolata; episodi simili continuano a verificarsi in diverse zone urbane, alimentando un senso di insicurezza tra i cittadini.

In conclusione, lo sfogo dello chef rappresenta un appello non solo alle autorità competenti affinché affrontino con maggiore attenzione il tema della sicurezza urbana, ma anche ai cittadini affinché adottino precauzioni per proteggere i loro beni. La denuncia pubblica di Aquila potrebbe contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica su una questione che riguarda molti residenti e visitatori delle grandi città italiane.