Sapete chi sono gli Snap? Cantano il brano famoso “Rhythm is a dancer”

Arena 60 70 80 90, il grande evento musicale organizzato da Amadeus su Rai1, accoglie Snap! e “Il ritmo è un ballerino”. Amadeus presenterà quattro decenni di musica all’Arena di Verona. I grandi nomi degli anni ’90, gli Snap!, gruppo tedesco musicale divenuto famoso a livello internazionale grazie al successo della loro hit “Rhythm Is a Dancer”, pubblicata il 30 marzo 1992 come seconda traccia dell’album “Il ritorno del pazzo “. Il riff della canzone, un tormentone popolare, proviene da Automan dei Newcleus.

Il brano è stato uno dei più cantati, ballati e ascoltati dell’estate 1992, arrivando in cima alle classifiche di vendita e diventando il brano più popolare in Italia. Visto il successo, il brano è stato inserito anche nell’album compilation Festivalbar 1992.

“Il ritmo è un ballerino” degli Snap! è una delle canzoni più conosciute e popolari degli anni ’90. Era una melodia ipnotica con musica e voce perfette. Era una melodia ipnotica con musica e voce perfette. Il progetto Snap! è nato a Francoforte nel 1989, quando due produttori tedeschi, Luca Anzilotti e Michael Münzing (conosciuti rispettivamente come John Virgo Garrett III e Benito Benites, ndr)collaborano per crearlo. OFF, un progetto che avevano creato qualche anno prima insieme a Sven Väth, era già noto in Europa.

Alla domanda sulla longevità di “Rhythm Is a Dancer”, uno dei due che hanno contribuito a rendere la canzone un successo mondiale ha commentato: “Non svanirà mai!”. Sono d’accordo, visto che la canzone è ancora apprezzato decenni dopo la sua creazione e rappresenta il genere eurodance nella sua interesse. Tra glialtri brani di successo degli Snap! c’è “The Power”, un singolo del 1990 che ha raggiunto la vetta delle classifiche europee fondendo hip-hop ed eurodance.