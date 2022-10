Sapete chi è Corona? Canta la canzone The Rhythm of the Night

” The Rhythm of the Night ” (in spagnolo : “El Ritmo de la Noche”) è stato il primo singolo della band eurodance italiana Corona . È stato il primo singolo estratto dal loro album di debutto, chiamato anche The Rhythm of the Night . La canzone è stata pubblicata per la prima volta nel 1993 e il 5 agosto 1994 è stata ripubblicata come versione remix .

Sfondo

Incoraggiata dal suo amico Pelé , il calciatore, Olga de Souza si è recata in Italia per cercare un produttore musicale presso l’etichetta ZYX Music Records. Dopo l’incontro con i suoi produttori e cantautori Ann Lee e Lee Marrow, Souza decise di riunire diversi uomini per formare la band Corona . Souza ha incontrato i suoi amici e membri dei Corona, Giorgio Spagna e Francesco Botempi per eseguire il brano “The Rhythm of the Night”.

Composizione

La canzone è del genere eurodance . È composto a tempo medio.

Altre versioni

“Il ritmo della notte” (singolo di Rapino Bros. 7′)

“Il ritmo della notte” (Club Mix)

“Il ritmo della notte” (Remix)

“Il ritmo della notte” (strumentale)

“Il ritmo della notte” (RBX Euro Mix)

“Il ritmo della notte” (versione A Cappella)

“Il ritmo della notte” (versione estesa)

« Ritmo »

impatto culturale