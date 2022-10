Sapete davvero chi è Belen Rodriguez? Età, biografia, madre, padre, marito, compagno, figli e Stefano De Martino

Considerata un sex symbol degli anni 2000 e 2010 , grazie al suo notevole fascino ha realizzato diversi calendari e fatto notizia, sia in Italia che all’estero, anche sulle riviste della stampa rosa per via di le vicende legate alla sua carriera nello spettacolo italiano e le sue relazioni sentimentali. ​ La stampa internazionale battezzò Belén come “laRiver Plate Sofia Loren ” ​ e “l’ italiana Sara Carbonero “. Ceciliaè la sorella minore di Belén.

Conosciuta come Belén Rodríguez o semplicemente come Belén , ​ si è stabilita nella città di Milano in Italia dal 2004 e ha presentato diversi programmi televisivi e recitato in diversi film e fiction, ottenendo successo e popolarità. Nel febbraio 2011 ha condotto il Festival della Canzone di Sanremo , uno degli spettacoli più importanti d’Europa, insieme a Elisabetta Canalis e Gianni Morandi , ​ come hanno fatto in precedenza argentini comeValeria Mazza(1996) eLola Ponce(2008).

Sebbene Belén sia nata nella città di Buenos Aires, è cresciuta nel distretto di Pilar , nella provincia di Buenos Aires . Belén ha iniziato la sua carriera all’età di 17 anni, lavorando in Argentina , Messico e Miami . Dopo un tentativo fallito nel reality show Super M , e successivamente scoperto dall’agente Alejandro Carapella Goñi in una nota discoteca di Buenos Aires , il direttore di W MODELS AGENCY ha scattato le sue prime foto e l’ha inviata a Fashion Models Gestionea Milano in Italia. Senza dare ai genitori il tempo di reagire, la giovane donna ha fatto le valigie per stabilirsi in un paese di lingua sconosciuta e in cui non aveva i documenti necessari per entrare. Il modello argentino si è stabilito in Italia nel 2004 all’età di 19 anni, con obiettivi molto chiari e desiderosi di raggiungerli. In attesa del passaporto italiano, visse illegalmente per tre anni, girovagava per il Messico e nel frattempo gettava le basi per una carriera iniziata con foto e campagne pubblicitarie e che acquisiva una dimensione mediatica inaspettata Romanzi con personaggi noti, una travolgente simpatia e una bellezza italianissima (ereditata dal ramo dei nonni genovesi) hanno finito per mettere in piedi una star, coadiuvata dall’agenzia televisiva di Lucio Presta e dall’agenzia di moda di Paola Benegas . Nel 2008 Belén è stata eletta Miss Canarias . Nel gennaio 2015, Belén ha perso la linea di John Richmond a favore di Mariana Rodríguez . Betlemme nel settembre 2016 Ha perso la linea Vanitas contro Madalina Ghenea .

Famiglia e vita privata

María Belén Rodríguez Cozzani, comunemente nota come Belén Rodríguez o anche semplicemente come Belén, è nata a Buenos Aires il 20 settembre 1984, è figlia di Gustavo Rodríguez, di origine spagnola e Di origini italiane. , e Verónica Cozzani, figlia di immigrati spezzini : la coppia ha anche altri 2 figli, Jeremías e Cecilia.

Nel dicembre 2001 Belén si diploma alla scuola d’arte di Buenos Aires e si iscrive immediatamente all’Università di Buenos Aires nella Facoltà di Scienze Sociali . Belén ha un fratello minore, Jeremías Rodríguez , e una sorella minore, Cecilia Rodríguez (nata a Pilar il 18 marzo 1990 che è anche molto conosciuta nel mondo dello spettacolo italiano come modella , attrice e showgirl . Nel 2014 Cecilia diventa anche imprenditrice insieme a Belén a Milano e in Italia. Jeremías (nato a Pilar l’11 novembre 1988) ha partecipato al Grande Fratello VIP nell’autunno del 2017 ea L’isola dei famosi nella primavera del 2019 .

Stabilita ufficialmente a Milano dal 2004, nell’aprile 2012 Belen si è fidanzata con Stefano De Martino (nato a Torre del Greco il 3 ottobre 1989 ), imprenditore dal 2014 partecipando dal 2009 ​ nello spettacolo italiano soprattutto come showman , ballerino professionista , ​modella ​coreografa e, dal 2019, radiofonica e televisivaIl 9 aprile 2013 nella città di Milano è natoSantiago De Martino, il primo figlio della coppia Belen e Stefano, coppia che poi si è ufficialmente unita in matrimonio sotto Cattolica religione ha aderito alla legge italiana il 20 settembre 2013 a Comignago . Belén ha annunciato la rottura finale del suo primo matrimonio il 22 dicembre 2015. Belén a settembre 2020 si è fidanzata con il parrucchiere Antonino Spinalbese e il 12 luglio 2021 Luna Marì Spinalbese è nata nella città di Padova , prima figlia della coppia Belén e Antonino. Nel gennaio 2022 la relazione tra Belén e Antonino si è conclusa definitivamente.

Fama e polemiche

Negli ultimi anni – in particolare, dal 2008 ad oggi – “la River Plate Sofia Loren ” – come la descrivono i media italiani e internazionali – è diventata una delle bianche preferite dai paparazzi italiani : Belén era fidanzato per 4 anni, dal 2004 al 2008, con il giocatore Marco Borriello ; ebbe anche una relazione conFabrizio Corona (ex marito della modella e showgirl croata Nina Moric ) dal 2009 fino ad aprile 2012 suscitando l’interesse della stampa italiana e internazionale.

La fama raggiunta le è valsa che in alcuni media l’hanno additata come una delle ragazze che hanno partecipato ai partiti organizzati dall’ex presidente italiano Silvio Berlusconi , voce da lei categoricamente smentita e per la quale intrattiene contenziosi legali con vari media ; Il sistema giudiziario italiano ha concordato con Belén Rodríguez nel 2013.

Secondo la dichiarazione rilasciata da Ruby Rubacuori (nome d’arte di Karima El Mahrough , nata l’11 novembre 1992 a Fkih Ben Salah ) durante l’interrogatorio ( Davanti alla Procura di Milano , nell’agosto 2010, quando Ruby era ancora minorenne, durante il ” processo Ruby “ , nel 2010 tra febbraio e maggio Belén Rodríguez, Barbara d’Urso e Aída Yéspica avevano “partecipato attivamente” (con o senza sesso) della famosa ” cena di fantasia Arcore “ (in una o più occasioni); Le affermazioni di Ruby, però, si sono rivelate false: infatti, come scritto dal Tribunale di Milano , nella motivazione della sentenza (pubblicata nel 2013) della condanna dell’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi , la testimonianza de Ruby è “inattendibile” (non credibile) e proprio i giudici milanesi ritengono che le affermazioni di Ruby (verbatim “non raggiungano, alcuna presunzione di credibilità” e per questo Barbara d’Urso, Belén Rodríguez e Aída Yéspica , favoriti da detta affermazione del Tribunale di Milano (che è il primo grado di giudizio nell’ordinamento italiano) nella sentenza già citata, hanno annunciato di intraprendere un’azione legale per proteggere la loro immagine, onore e reputazione. Le successive assoluzioni di Berlusconi in secondo grado nel 2014, non annullano, dal punto di vista giuridico e giuridico, la validità di quanto detto circa l’inesistente veridicità L’istanza di Ruby per la condanna di primo grado – che è stata cancellata in secondo grado nel 2014 – non si basava sulle predette affermazioni di Ruby perché (verbatim ) “nonostante possano essere legalmente collocate sulla base della dichiarazione di la responsabilità penale dell’imputato Berlusconi, le dichiarazioni di Ruby Rubacuori [citata nell’atto giudiziario con il suo nome di nascita El Mahroug] non sono suffragate da alcuna presunzione di credibilità”.

Altre polemiche legate a Belén sono legate ai suoi ex fidanzati, o alla sua immagine: per esempio, sulla sua immagine, Belén è coinvolta in una causa contro Google dal 2006. sulle richieste di risarcimento danni derivanti dall’indicizzazione dei siti sito pornografico che si era appropriato della sua immagine in un home video girato da Belen insieme all’attore Tobías Blanco in cui si vedono avere rapporti sessuali in pose diverse, un video che è ancora accessibile su Internet su siti come Pornhub , anche se ha viene a sapere che la modella all’epoca era minorenne. Questo è stato un grave scandalo mediatico nel 2011.

La relazione di Belén con Fabrizio Corona , tra gennaio 2009 e aprile 2012, è stata spesso al centro del gossip italiano, suscitando diverse polemiche e diverse polemiche: ad esempio, nell’aprile 2009 i paparazzi di Novella 2000 hanno fotografato Corona nuda dopo una relazione sessuale con Belén consuma in luoghi pubblici alle Maldive , stato in cui la sharia vieta tale comportamento; il servizio fotografico è stato pubblicato in Italia il 24 aprile e ha suscitato diverse polemiche.

Dal 2013 al 2015 Belén ha finanziato, senza successo, alcune iniziative imprenditoriali di Stefano De Martino , allora il suo primo marito: questi fallimenti, secondo Chi , sono alcuni dei motivi che hanno portato alla loro separazione in Dicembre 2015. Ad esempio, nell’ottobre 2014 Belén Rodríguez e il marito Stefano De Martino hanno fondato una catena di negozi di abbigliamento a Milano (chiamata 4store) e poi, vedendo il successo iniziale, in seguito alla catena allargata fuori Milano a metà 2015, ma entro la fine del 2015 la catena è fallita: si noti che secondo la legge italiana, il coniuge più ricco (Betlemme) deve pagare il mantenimento della vita all’ex- coniuge (Stefano) più povero (da Belén) anche in caso di infedeltà (da Stefano contro Belén); dopo che Stefano ha lasciato la casa coniugale nel marzo 2015 dopo alcuni mesi di grave disagio. Dopo il fallito tentativo di riconciliazione di Belén con il marito, il 21 dicembre 2015 Stefano De Martino lascia definitivamente la casa coniugale (e sua moglie Belén e il loro figlio); il giorno successivo (22 dicembre 2015) Belén ha annunciato la rottura definitiva di questo matrimonio provocando uno scandalo mediatico.

Stefano De Martino e Belén Rodríguez si sono separati legalmente il 24 gennaio 2017 quando hanno firmato un accordo giudiziario (il “divorzio breve”) presso il Tribunale di Milano; Nell’ambito di questo “breve divorzio”, Stefano è stato condannato a pagare [1000 euro al mese al figlio Santiago fino al raggiungimento della maggiore età; Secondo la legge italiana, il divorzio diventa legalmente efficace dopo sei mesi dalla separazione legale. Per evitare un processo pubblico in tribunale molto lungo e molto costoso, Stefano non ha citato in giudizio né ha ricevuto denaro dalla sua ex moglie. Stefano (che è il più povero di Belén) non è obbligato a pagare la sua ex moglie, ma solo il figlio Santiago che vive con Belén. Il 22 aprile 2019, dopo alcuni mesi di visite private per cercare di risolvere i contrasti dei 5 anni precedenti, Stefano e Belén sono tornati insieme, per la prima volta in pubblico; Dopo alcuni mesi di indiscrezioni, nel maggio 2020 Belén ha comunicato alla stampa la crisi del rapporto: nel luglio 2020 Belén ha annunciato la rottura definitiva, provocando uno scandalo.