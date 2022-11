Sapevi che la madre di Antonino Spadaccino ha una malattia mentale

Il cantautore Antonino Spadaccino, già vincitore di Amici di Sanremo, ha rivelato sui social media che alla madre è stata diagnosticata una malattia mentale.

L’ex vincitore di Amici Antonino Spadaccino rivela sui social media un dettaglio inedito della sua vita privata. A sua madre è stata diagnosticata una malattia mentale che le impedisce di ricordare qualsiasi cosa nuova. Ai fan, Spadaccino racconta le sue giornate con la madre per creare in lei ricordi indimenticabili che possono resistere alla malattia.

Le toccanti dichiarazioni di Antonino Spadaccino sulla mamma malata

“Antonio, oggi alla visita il Medico mi ha detto che mi potrà capitare di dimenticare delle cose ma io non voglio che accada…così ho trovato una soluzione… dobbiamo fare cose pazze per creare ricordi fortissimi…. Oggi dopo la visita medica mi porti a mangiare Americano?” queste le parole della madre che Antonino Spadaccino riporta su Instagram. L’ex vincitore di Amici che non ha mai abbandonato la musica, ha deciso di trascorrere con la sua mamma ore indimenticabili dopo che le hanno diagnosticato una malattia mentale. Il cantante parla poi in prima persona e dichiara: “Questi sono alcuni momenti di questa giornata difficile per me. Da oggi per me il Tempo e lo Spazio avranno un valore assolutamente reale, per dirla in breve “solo se ne vale la pena”. La mia Mamma e’ proprio Rock“.