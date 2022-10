Sei curioso di sapere chi è Neja? Età, carriera, canzoni, oggi, marito, foto e figli

Neja è una cantante italiana chiamata proprio Agnese Cacciola e nata a Torino il 15 agosto 1972. Nonostante abbia pubblicato album in vari generi, dalla musica celtica al Gospel, passando per il Jazz, il suo maggior successo è stato ottenuto nel genere Eurodance in tutta Europa. , con canzoni come Restless, Shock o Fairytale.

Quello di Oggi è un altro giorno, in onda dalle 14.00, sarà un appuntamento pomeridiano classico di Rai 1 memorabile. Sarà un appuntamento memorabile del pomeriggio di Rai 1 perché Neja condividerà la sua vita a cuore aperto. Ci svelerà tutto della sua vita e della sua carriera.

Neja è nata a Rivoli il 15 agosto 1972 e la musica è stata la sua passione fin da piccola: ha iniziato a prendere lezioni di pianoforte, poi si è iscritta a lezioni di canto e ha cantato in cori jazz e gospel, esibendosi in vari locali della sua città. Nel 1996 viene contattata dal produttore Alex Bagnoli come session vocalist per cantare un brano inedito intitolato “Find Me”. Dopo quell’incontro, Bagnoli la mette sotto contratto.

Neja ha raggiunto la vetta delle classifiche dance italiane con il suo primo singolo, Restless, nel 1998. Poco dopo pubblica Shock. Nel 1999 esce The Game, che la rende un’artista di fama internazionale. Con questo brano vince Un disco per l’Estate e partecipa al Festivalbar.

La produzione artistica di Neja si è interrotta dopo quest’ultimo brano Bagnoli. Recentemente l’artista è apparsa a The Voice of Italy su Rai 2, per poi tornare nel 2019 alla danza con il nuovo singolo e videoclip ‘I’m Calling You’: un brano che è diventato la colonna sonora dello spot Batarà.

Chi è il marito, vita privata

Non abbiamo molte informazioni sulla sua vita privata, ma sappiamo che in passato ha avuto una storia d’amore con Jeffrey Jay degli Eiffel 65. Neja ha una figlia, ma non sappiamo se sia sposata o se abbia un compagno.