Tony Lee Carland chi è la moglie di Alan Sorrenti? Età figli, vita privata, carriera, biografia e canzoni

Ecco tutto quello che c’è da sapere sul noto Alan Sorrenti: moglie e figli, vita privata e carriera, biografia e canzoni. È un cantautore italiano che ha pubblicato almeno 19 album, a partire dal 1972, anno del suo debutto, fino ad oggi.

Alan Sorrenti, chi è: età, altezza e peso

Nome vero: Alan Sorrenti

Luogo di nascita: Napoli

Data di nascita: 9 dicembre 1950

Età: 71 anni

Altezza: non disponibile

Peso: non disponibile

Segno Zodiacale: Sagittario

Professione: cantante

Strumento: voce e chitarra

Capelli: castani

Occhi: marroni

Biografia e carriera

Nato a Napoli, Sorrenti è figlio di padre napoletano e madre gallese. È cresciuto dividendosi tra l’Italia meridionale e Aberystwyth, in Galles, dove ha studiato musica. Ha creato Aria (1972) e Come un vecchio incensiere all’alba di un villaggio deserto (1973) come risultato del rock progressivo e sperimentale. Tuttavia, Sorrenti è diventato molto noto in Italia per la canzone Figli delle stelle (1977), pubblicata nello stesso album. Questa canzone rimase nelle classifiche italiane per sedici settimane consecutive e fu l’ottavo singolo più popolare dell’anno 1978.

L’altro grande successo di Alan fu il brano Tu sei l’unica donna per me. Il brano gli valse il Festivalbar e il 45 giri fu il disco più venduto in Italia nel 1979. Dopo aver abbandonato l’attività per qualche tempo, anche a causa di alcune vicende giudiziarie, Alan Sorrenti torna al pubblico nel 1987 con l’album Bonno soku bodai. Segue la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Come per miracolo.

Alan Sorrenti, chi è

Si sa poco della vita privata di Alan Sorrenti. Negli ultimi tempi l’artista non ha fatto parte del mondo dello spettacolo perché è molto riservato. Altri fatti interessanti sono la sua adozione del buddismo alla fine degli anni ’80, lo studio della scuola Nichiren Daishonin del monaco giapponese Nichiren e la sua appartenenza alla Soka Gakkai Internazionale. Anche sua sorella, Jenny Sorrenti, è una cantante.

Canzoni più famose

Tante le canzoni di Alan Sorrenti, ecco sciorinate qui le più famose: