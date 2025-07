Benedetta Parodi e Fabio Caressa si dimenticano dell’anniversario di nozze: “Siamo sempre noi”

L’11 luglio rappresenta una data significativa per la coppia formata da Fabio Caressa e Benedetta Parodi, che festeggiano il loro anniversario di matrimonio. Tuttavia, come spesso accade, i due si sono dimenticati della ricorrenza, come hanno raccontato con ironia sui social.





La conduttrice televisiva Benedetta Parodi ha condiviso un video nelle sue storie Instagram, in cui ha spiegato come lei e suo marito abbiano scoperto di aver dimenticato il loro anniversario grazie a un messaggio vocale ricevuto da un’amica: “Comunque non ci smentiamo mai. Ci ha appena mandato un messaggio vocale la nostra carissima amica dicendo: ‘Amici miei, buon anniversario’. E in effetti oggi è l’11 luglio, giorno del nostro anniversario”. La giornalista ha poi aggiunto: “Ce n’eravamo completamente dimenticati”, mentre Fabio Caressa, scherzando, ha confermato: “Come tutti gli anni”.

Nel video, Parodi ha raccontato anche un episodio curioso legato alla data. Ha chiesto a sua figlia se fosse davvero l’11 luglio, ma non per ricordare l’anniversario, bensì per controllare la scadenza del latte. Poco dopo, sui profili social della coppia è comparso un selfie che li ritrae sorridenti insieme, accompagnato dalla didascalia: “26 anni di matrimonio… e non sentirli! Anche perché ce lo dimentichiamo sempre!”.

La relazione tra Fabio Caressa e Benedetta Parodi ha radici profonde. I due si sono conosciuti nel 1997 presso Tele+, agli inizi delle loro carriere nel mondo televisivo. L’intesa tra loro è cresciuta rapidamente e il loro amore ha portato al matrimonio l’11 luglio del 1999. La coppia ha festeggiato le nozze d’argento lo scorso anno, raggiungendo un traguardo importante nella loro vita insieme.

Intervistata da Fanpage.it, Benedetta Parodi aveva riflettuto sul segreto della stabilità del loro rapporto: “Le fondamenta, che sostengono il matrimonio, sono quelle su cui siamo veramente allineati. Per il resto abbiamo gusti e passioni diverse, ci confrontiamo e scontriamo abbastanza e penso che sia un po’ il segreto del nostro matrimonio. Ci sosteniamo anche uno con l’altra, qualsiasi cosa accada e cerchiamo di trasmettere questo valore anche ai nostri figli”. Le parole della conduttrice mettono in luce la capacità della coppia di affrontare le differenze con dialogo e rispetto reciproco.

Dal loro matrimonio sono nati tre figli: Matilda nel 2002, Eleonora nel 2004 e Diego nel 2009. La famiglia rappresenta un pilastro fondamentale per entrambi, che cercano di trasmettere ai figli i valori su cui si basa la loro relazione.

Nonostante la vita frenetica e gli impegni lavorativi, Fabio Caressa e Benedetta Parodi dimostrano che l’amore può resistere al tempo, anche con un pizzico di ironia. La loro dimenticanza dell’anniversario non sembra intaccare la solidità del loro rapporto, anzi aggiunge un tocco di leggerezza che li rende ancora più amati dal pubblico.

La coppia continua a essere un punto di riferimento per molti, sia per la loro carriera professionale che per la loro vita privata. Caressa, noto giornalista sportivo e telecronista, e Parodi, conduttrice e scrittrice di successo, hanno saputo costruire una famiglia solida e affiatata, nonostante le sfide quotidiane.

Con il loro stile autentico e la capacità di affrontare ogni situazione con il sorriso, Fabio Caressa e Benedetta Parodi dimostrano che l’amore è fatto anche di piccoli momenti di distrazione e di risate condivise. Anche se si dimenticano ogni anno dell’anniversario, il loro legame rimane forte e sincero, un esempio per chi crede nel valore delle relazioni durature.