Sei curioso di sapere chi è Tony Lee Carland moglie di Alan Sorrenti? Età, storia, biografia e figli - Controcopertina

Chi è Sorrenti? È un napoletano di 72 anni, nato da padre napoletano e madre gallese e formatosi in Inghilterra. Sognava di fare il cantante quando è tornato a Napoli, dove ha studiato musica da adolescente. Ha iniziato come cantante di musica sperimentale e rock, poi è passato alla musica pop, ottenendo il suo più grande successo con le canzoni Figli delle stelle e L’unica donna per me, rispettivamente nel 1977 e nel 1979. Il Festivalbar, il festival della musica italiana, l’ha premiata per la sua interpretazione de L’unica donna per me.

La sua vita privata, invece, fu burrascosa: nel 1983 fu sorpreso nella sua villa di Morlupo con un’altra donna, la svedese Hanna Kirsten, in compagnia del modello americano Tony Lee Carland, con il quale aveva una lunga relazione, in una lite con la moglie che richiese l’intervento della polizia. La polizia lo arrestò e trovò in casa sua piccole quantità di eroina.

Nel corso dell’intera vicenda, Tony Lee Carland accusa Alan di fare uso di droghe e di essere uno spacciatore. In seguito, non è stato detto praticamente più nulla sulla vita privata di Sorrenti, anche se in una recente intervista al Corriere della Sera ha parlato della moglie Barbel e del figlio Sky Julian Markus, che ha 19 anni. Si è convertito al buddismo; oltre alla sorella Jenny, anch’essa cantante, che gli è molto vicina.