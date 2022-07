Si incontra con tre donne conosciute online: viene trovato imbavagliato e morto

Un uomo di 44 anni è stato ucciso dopo essere stato attirato a un appuntamento con tre donne che aveva conosciuto su una piattaforma di incontri online. Tuttavia, le donne sono arrivate con tre complici maschi che lo hanno imbavagliato e aggredito dopo essere entrati nel suo appartamento.

In Inghilterra, un uomo di nome Vishal Gohel è morto per le gravi ferite alla testa riportate dopo essere stato legato con un nastro adesivo al pavimento e lasciato soffocare vicino a Watford, nell’Herts. In un bizzarro colpo di scena, il corpo senza vita del signor Gohel è stato trovato nella sua camera da letto, completamente vestito e con il nastro adesivo sulla bocca, con la porta di casa aperta e un vicino lo ha scoperto. Gli accusati, tutti ventenni, si sono dichiarati non colpevoli di tutto. La causa ufficiale della morte è stata l’asfissia combinata con una lesione cerebrale causata da un trauma.