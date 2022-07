Silvio Berlusconi bacia Marta Fascina e il video diventa virale, Massimo Boldi: “Con la lingua!”

Una foto dell’ex primo ministro italiano Silvio Berlusconi mentre bacia una giovane donna è trapelata dal telefono dell’attore Massimo Boldi ed è diventata una sensazione sui social media.

La foto di un bacio tra Marta Fascina e Silvio Berlusconi è stata rubata dallo smartphone di Massimo Boldi e postata su un social media personale (probabilmente Instagram Stories). È poi diventata virale dopo essere stata sniffata e copiata da altri utenti.

Il video diventato virale

Il video è diventato virale anche perché Silvio Berlusconi e Marta Fascina di solito non condividono video privati. Massimo Boldi, che filma tutto, ride della richiesta del Cavaliere e gli suggerisce di baciare con la lingua la prossima volta. Dopo che il Cavaliere ha chiesto a Massimo Boldi il suo cellulare per vedere come è andato il bacio in video, i due uomini si baciano brevemente sulle labbra, il primo bacio registrato dal “matrimonio” avvenuto a marzo.

Dove è stato girato il video

Secondo alcune indiscrezioni, il video, che ha ottenuto quasi 200.000 visualizzazioni e quasi 20.000 like, è stato girato durante la vittoria dello scudetto del Milan. Quest’anno Adriano Galliani torna in Serie A con il suo Monza, insieme a Silvio Berlusconi, già patron dei rossoneri. Marta Fascina potrebbe essere la destinataria di un altro bacio “pubblico” e, chissà, potrebbe essere Massimo Boldi a scattare la foto.

Chi è Marta Fascina

Marta Fascina è la nuova fidanzata di Silvio Berlusconi. Ha 33 anni e viene da Porto Salvo, in Calabria. Non è chiaro il suo passato, anche se nel 2018 ha frequentato l’Università di Lettere e Filosofia alla Sapienza di Roma. Marta Fascino frequenta più spesso l’entourage di Silvio Berlusconi dal 2015, quando lui era sposato con Francesca Pascale. Ora è sposata con Paola Turci.