Stasera a Chi L'ha visto la Storia Greta Spreafico, chi è la donna scomparsa nel nulla - Controcopertina

Greta Spreafico, ultime notizie

La donna scomparsa lo scorso giugno a Proto Tolle, in provincia di Rovigo, è la cantante Greta Spreafico. Si esibisce abitualmente nei locali e ha anche un suo gruppo rock molto apprezzato. Greta si era recata a Rovigo per concludere la vendita di una casa. “Una casa che le aveva lasciato il nonno, così si è trasferita lì”, ha spiegato il suo compagno. Tuttavia, il giorno in cui Greta doveva andare a fare la compravendita non si è presentata e da lì è scattato l’allarme”.

La cantante scomparsa a giugno a Proto Tolle, in provincia di Rovigo, è stata identificata come Greta Spreafico. Si esibisce nei locali e ha anche un suo gruppo rock. Greta si era recata a Rovigo per concludere la vendita di una casa lasciatale dal nonno. “Una casa che le aveva lasciato il nonno, così si è trasferita lì”, ha spiegato il suo compagno. Tuttavia, il giorno in cui Greta doveva andare a concludere la vendita, non si è presentata e da lì è scattato l’allarme”.

La famiglia non ha avuto molte notizie negli ultimi tempi ed attendono sviluppi dalle indagini: «Noi non sappiamo nulla, i carabinieri di Erba nemmeno, così come quelli del paese dove si trovava e da dove è scomparsa – spiega appunto la famiglia -. C’è poco d’aggiungere, mancando novità sostanziali, tra l’altro c’è un’indagine in corso e non dovremmo nemmeno rilasciare dichiarazioni». Stando alle indagini sinora effettuate, è emerso che la donna avesse conosciuto un uomo online con cui aveva trascorso l’ultima sera. Nell’appuntamento di mercoledì 9 novembre, Chi l’ha visto? trasmetterà in diretta la testimonianza della persona in questione.

Storia della cantante scomparsa nel nulla

Greta Spreafico, cantante 53enne di una rock band comasca, è scomparsa il 4 giugno 2022 dopo essersi recata a Porto Tolle per concludere la vendita della casa del nonno. Secondo le informazioni finora disponibili, Spreafico si è allontanata con la sua auto, una Kia Picanto nera, e da allora non ha più dato notizie di sé. Il suo compagno, Gabriele, ha denunciato la scomparsa della vittima quando non l’ha trovata sul posto e non è riuscito a mettersi in contatto con lei. Un cellulare della Spreafico è stato trovato all’interno della casa ereditata dal nonno e anche il suo secondo cellulare è spento da giugno.