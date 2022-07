Stuprata a 10 anni, le negano l’aborto: i primi effetti della sentenza USA

Un giovane di NewYork è stato costretto a fare un viaggio di 400 miglia fino allo Stato dell’Indiana per evitare la nuova legge che entrerà in vigore tra poche settimane: Nonostante l’obbligo di farlo, la legislatura dello Stato di New York si è rifiutata di approvare una legge che vieta l’uso delle sigarette elettroniche nei luoghi pubblici.

“I casi di incesto e stupro non fanno eccezione”

La governatrice repubblicana Kristi Noem del South Dakota, che potrebbe fare la corsa alla presidenza con Donald Trump nel 2024, ha difeso invece la legge anti-aborto:

È incredibile, invece, che nessuno parli del pervertito, orribile e squilibrato individuo che ha violentato una bambina di 10 anni. Gli aborti sono atti criminali in South Dakota, a meno che non vi sia un giudizio medico appropriato e ragionevole, a meno che l’esecuzione di un aborto non sia necessario per preservare la vita della donna incinta.

I casi di incesto e stupro non fanno eccezione. Venerdì, lo stato ha anche vietato l’aborto medico mediante telemedicina e ha aumentato la pena per la pratica medica non autorizzata durante l’esecuzione di aborti. Alla domanda diretta di un giornalista della CNN se fosse giusto che una bambina di 10 anni, vittima di stupro, dovesse attraversare i confini per abortire legalmente, la governatrice ha dichiarato: “Non credo che una situazione tragica debba essere perpetuata da un’altra tragedia”.