Torino, si lancia dal quinto piano: non aveva mai superato la morte della figlia

È in corso un’indagine della polizia dopo che un uomo di 70 anni è precipitato da una finestra del quarto piano a Torino. L’incidente è avvenuto in via Borgaro, al numero 97, intorno alle 7 di questa mattina. Nonostante sia sopravvissuto alla caduta, le sue condizioni sono apparse subito dopo critiche. Sul posto è intervenuta anche la Polizia. Il personale del 118 ha tentato un primo intervento di stabilizzazione e rianimazione prima di trasportarlo all’Ospedale Giovanni Bosco, dove è deceduto.

La polizia ritiene che il suicidio dell’uomo sia stato molto probabilmente un atto volontario, poiché alcuni vicini hanno riferito che l’uomo era ancora molto provato dalla morte prematura della figlia.