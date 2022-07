“Totti amareggiato da voci su tradimento e scoop che coinvolge Isabel, è pronto a parlare”

L’indiscrezione maturata dagli ambienti che circondano Francesco Totti e Ilary Blasi starebbe provocando l’ira del Pupone. Secondo quanto riportato dal Corriere, l’ex capitano della Roma sarebbe rimasto amareggiato dalla notizia che ha coinvolto la piccola Isabel, la sua bambina più piccola. Per questo motivo, Francesco sarebbe pronto a parlare ea raccontare la sua verità. “La sua capacità di sopportazione è al limite. Presto potrebbe decidere di parlare. Forse tra 48 o 72 ore”, si legge sul giornale.

Secondo una versione dei fatti pubblicata dalla settimana Chi, sarebbe stata la piccola Isabel a rivelare alla madre di conosciuto aver due nuovi compagni di gioco, figli di Noemi Bocchi. La Blasi quindi avrebbe deciso di far seguire il marito da un investigatore privato fino a quando non avesse avuto la certezza di una tra Totti e la presunta nuova compagna.

Una versione dei fatti che hai fatto infuriare Popone. Secondo fonti a lui vicino, “tali illazioni vengono respinte come gigantesche castrazioni, falsità, bufale, calunnie senza fondamento”.Non è mai arrivata una smentita da parte degli ex coniugi di Francesco Totti, che hanno un rapporto teso, secondo un giornale italiano. Ilary Blasi ha confermato la sua separazione dall’ex stella del calcio, ma non ha ancora presentato la domanda di amore perché sarebbe in a Sabaudia con gli amici dopo essere tornata dalla Tanzania.