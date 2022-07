Totti e Ilary, i retroscena dell’amico di Francesco sulla separazione: «Lui un latin lover? Ma anche lei…»

Dopo mesi di tentativi di riconciliazione con Ilary Blasi, Francesco Totti ha deciso di porre fine alla sua relazione. “Ho cercato di superare la crisi del mio matrimonio”, ha dichiarato Totti in un comunicato stampa dell’11 luglio scorso. Come riportato dalla settimana Nuovo, Totti dovuto fino alla fine di salvare il matrimonio. “La decisione di rompere credo che l’abbia presa Ilary”, ha dichiarato un nuovo l’amico di lunga data Alex Nuccetelli. E ha aggiunto: “Ho visto Francesco inseguire l’amore della moglie fin dall’inizio. Sono convinto che in lui il desiderio di avere Ilary al suo fianco non si sia mai spento. Se poi una persona ti risponde sempre male, è sempre arrabbiata e nervosa, a un certo punto è normale che ti stanchi”.

Totti e Ilary, ecco i motivi della separazione

Un amico dell’eterno capitano della Roma rivela che è stata la conduttrice dell’Isola dei Famosi a optare per la separazione. Le indiscrezioni dicono che la crisi tra i due sia iniziato a novembre, anche se il gossip indica che le crepe di un vaso che si stava rompendo erano visibili già nella primavera del 2021 quando Silvia, sorella di Ilary, lasciò il ruolo di responsabile della comunicazione del cognato all’epoca della messa in onda su Sky della serie tv “Speravo di morire prima”.

E sembra che Francesco Totti, anziché rompere il fidanzamento con Ilary Blasi, abbia chiuso la loro relazione a causa delle pressioni della famiglia e degli amici. Infine, Nuccetelli mette in dubbio anche la fedeltà di Ilary: “… Dall’altra parte dell’Atlantico…”. Molti a Roma sono convinti che la signora Fiorella Totti, madre di Francesco, sia sollevata da questa svolta perché non si è mai interessata alla fidanzata del figlio.