Tredicesima pensione 2022, non tutti sanno quando viene pagata

La tredicesima INPS 2022 sarà pagata a dicembre, per la gioia dei pensionati. La tredicesima è una mensilità aggiuntiva alla pensione Inps e viene percepita da lavoratori e pensionati nel mese di dicembre.

Tredicesima pensione 2022 quando viene pagata

Il 1° dicembre 2022 (giovedì 1 dicembre 2022) saranno pagate le pensioni Inps ed Ex-Inpdap sia a chi riscuote gli importi presso gli Istituti di Credito sia a chi li riceve sui conti bancoposta. Per quanto riguarda le date di pagamento delle pensioni e delle tredicesime di dicembre 2022 presso uffici gli postali, questo è il calendario:

giovedì 1 dicembre, pensione pagata per chi ha cognome con iniziali da A a B;

venerdì 2 dicembre, pensione pagata per chi ha cognome con iniziali da C a D;

sabato 3 dicembre (mattina), pensione pagata per chi ha cognome con iniziali da E a K;

lunedì 5 dicembre, pensione pagata per chi ha cognome con iniziali da L a O (solo mattina);

martedì 6 dicembre, pensione pagata per chi ha cognome con iniziali da P a R;

mercoledì 7 dicembre, pensione pagata per chi ha cognome con iniziali da S a Z.

Aumenti tredicesima dicembre 2022

Nella busta paga del 2022 comparirà anche la voce “Aumento DL Aiuti bis”, ovvero la disposizione del decreto legge Aiuti bis che ha anticipato l’aumento della pensione previsto per gennaio 2023 a ottobre 2022. Questo aiuta i pensionati che sono alle prese con l ‘aumento dei prezzi.

Oltre al contributo di 154,94 euro introdotto dalla Legge Finanziaria 2001 (la pensione minima nel 2022 è pari a 525,38 euro al mese), i pensionati il ​​cui importo annuo non supera la pensione minima riceveranno anche un importo aggiuntivo pari al 30 % della 22esima e 23esima pensione mensile relativa al periodo compreso tra il 1° gennaio 1972 e il 31 dicembre 2001.

La somma spetta a patto che l’interessato:

Non possieda un reddito complessivo individuale assoggettabile ad Irpef, relativo all’anno stesso, superiore a una volta e mezza il trattamento minimo ;

; Non possieda, se coniugato, un reddito complessivo individuale, assoggettabile ad Irpef, relativo al medesimo anno, superiore a una volta e mezza il trattamento minimo e, nemmeno, redditi cumulati con quelli del coniuge, per un importo superiore a tre volte il trattamento minimo (il cumulo dei redditi è da escludersi per il coniuge legalmente ed effettivamente separato).

Cos’è la tredicesima

La tredicesima è un pagamento supplementare che i pensionati ricevono a Natale. La tredicesima per i pensionati è obbligatoria, proprio come le indennità di lavoro: la ricevere sia che la vogliano o meno. Come funziona la tredicesima? Funziona come lo percepisce: si divide la pensione per 12 e si moltiplica per il numero di mesi in cui si è la pensione. Ad esempio, se la pensione è stata percepita per 9 mesi, la tredicesima sarà divisa per 3 mesi (9/12) e moltiplicata per 3 (9/12 x 3).