Tu si que vales, sapendo di valere, salta da otto metri di altezza. I giudici rimangono a bocca aperta per lo stupore.

Solasta ha partecipato alla finale di Tu si que vales e uno di loro ha volato a otto metri di altezza. Il talent show Tu si que vales viene trasmesso in Italia dal 2014. Belen Rodriguez, Francesco Sole, Simone Rugiati, Alessio Sakar, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile sono i conduttori del programma. Ognuno di loro ha contribuito in qualche modo al successo del programma, coinvolgendo i giudici e milioni di telespettatori. Non c’è limite a ciò che si può fare, purché si abbia un talento o un’abilità da mettere in mostra. Che si tratti di danza, canto, recitazione o improvvisazione, si può anche eccellere nell’arte, nella ginnastica e nel disegno.

La giuria, composta da Maria De Filippi, Teo Mammucari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi, giudicherà gli artisti e i concorrenti. Sabrina Ferilli, giurata popolare, siederà in platea e darà voce al punto di vista del pubblico attraverso il suo tablet. Ogni giudice, con la sua bacchetta, potrà fermare il flusso del tempo toccando una clessidra. I migliori concorrenti passeranno alla fase finale, dove verrà scelto il vincitore. Ogni giudice può fermare il tempo con la sua bacchetta e poi annullare la prima azione compiuta toccando a turno la clessidra.

La puntata di Tu sì que vales in onda ieri su Canale 5 sarà una replica; la nuova stagione inizierà in autunno. È possibile rivedere tutte le puntate delle stagioni precedenti anche sulla piattaforma Mediaset Infinity. I giudici valuteranno i concorrenti come di consueto e i conduttori annunceranno coloro che si contenderanno i 100.000 euro.

Senza dubbio vedremo atleti, ballerini, cantanti, comici e molti altri impegnati a dimostrare di essere i migliori nel loro campo. Non mancheranno risate e malinconie quando si affronteranno Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli. Quasi sicuramente ci sarà uno dei tanti consigli materni di Maria De Filippi. Gerry Scotti probabilmente non riuscirà a trattenere le lacrime, e lo vedrete stasera per una puntata davvero toccante.

I Solastra hanno messo in scena un numero pazzesco fatto di salti mortali a diversi metri d’altezza.

In particolare il secondo atleta è volato altissimo, cadendo a circa 8 metri. Fortunatamente il numero è riuscito lasciano a bocca aperta i giudici di Tu si que vales.