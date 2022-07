Incendia lo sportello bancomat usato dalla moglie

Una donna di Palma Campania ha scoperto che il marito giocava alle slot machine, un’attività che era diventata un’ossessione e che stava consumando i risparmi della famiglia. Così ha iniziato a prelevare denaro da uno sportello bancomat per conservare i beni di prima necessità per la casa, come bollette e medicine.

Un uomo incensurato di 36 anni, che ha scoperto di essere al verde dopo aver cercato di ottenere denaro dalla banca, ha speso gli ultimi euro che aveva per comprare del carburante. Ha quindi versato il carburante sul bancomat frequentato dalla moglie e lo ha incendiato. Non si è però accorto che le telecamere della zona lo avrebbero ripreso.

Facilmente identificato e rintracciato dai carabinieri della locale stazione, l’uomo è stato denunciato per danneggiamento seguito da incendio