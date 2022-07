All’imbarco la sua valigia supera il peso limite: turista indossa tutti i suoi vestiti prima di salire in aereo

Si mette sempre in valigia tutto il necessario per un viaggio fuori dalla propria città o dal proprio Paese. Tuttavia, spesso si torna con molti più oggetti di quelli previsti e, in alcuni casi, la valigia è così piena che è quasi impossibile inserirvi tutto. Un turista si è trovato in grossi guai quando ha cercato di infilare tutti i suoi vestiti nella valigia per un viaggio in Argentina. Poiché la sua valigia pesava più del consentito, avrebbe dovuto pagare un supplemento all’aeroporto internazionale di Ezeiza. È stato quindi costretto a fare affidamento sul suo ingegno.

Quando il turista è arrivato all’aeroporto internazionale El Dorado di Bogotà, non è riuscito a far salire sull’aereo la sua pesante valigia perché superava il limite di peso. Pertanto, ha preso la decisione insolita di evitare di pagare il supplemento di peso prima di imbarcarsi sul volo di ritorno.

Decine di passeggeri hanno osservato increduli mentre indossava ogni capo d’abbigliamento della valigia, uno dopo l’altro. Una persona ha persino registrato l’incidente e lo ha postato su Twitter.

Pasajero se va poniendo ropa para disminuir el peso de la valija… en el checkin 😂😂 ahora en Ezeiza. Vuelo a Bogota pic.twitter.com/eFzGfoShtS — Sir Chandler Blog (@SirChandlerBlog) June 16, 2022

Nel video, della durata di 20 secondi, si vede l’uomo indossare frettolosamente i suoi vestiti per alleggerire il carico, poiché non era disposto a pagare la multa e voleva indossare quanti più vestiti possibile. Un testimone ha detto che si è messo addirittura due o tre paia di calzini”, il filmato è diventato quasi subito virale e ha ottenuto quasi mezzo milione di visualizzazioni. Si è rapidamente diffuso in tutto il mondo.

Alcuni utenti hanno trovato la scena semplicemente esilarante, mentre altri hanno espresso solidarietà al passeggero, spiegando di essersi trovati spesso in una situazione simile ma di aver semplicemente pagato il sovrapprezzo e di non aver mai pensato a una soluzione così originale. Voi fareste mai una cosa del genere?