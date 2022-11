Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker stanno tornado davvero insieme?

Colpi di scena, incredibili capovolgimenti di fronte, sorprese inattese, la storia di Trussardi e Hunziker sta prendendo i contorni della celebre fiction tv Game of Thrones. Ma non solo: l’imprenditore è ora corteggiatore di una Ironista del reality di Maria?

Sembra di essere sul set del Trono di Spade, quando, ormai, si parla dei Trunziker e della loro vita privata. Trunziker o per lo meno quelli che furono, visto che ormai ufficialmente, da inizio 2022, l’incantesimo si è rotto completamente, dando inizio a una nuova fase della loro vita.

Nella vita ci sono però i “se”, i “ma”, i “però” e inevitabili colpi di scena pirotecnici che fanno sembrare il tutto una soap opera i, o forse una fiction tv, proprio come II Trono di Spade ci ha ben insegnato in questi anni, dove tutto non è scontato e sono tutte vittime del fato e quello che ne consegue.

Diciamo questo perché la speranza è l’ultima a morire per Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker. Parlano i numeri, parlano i fatti. Per mesi si sono snobbati, dopo aver diramato il comunicato stampa che non lasciava alcuna speranza per gli affezionati della coppia, poi addirittura, dopo poco tempo, la notizia incredibile che non ti aspetti: Michelle caduta a perdutamente tra le braccia del bel dottore Giovanni Angiolini.

Sembra incredibile, lo è ancora di più la rottura solo qualche mese dopo, prima di vedere la conduttrice elvetica rimpallarsi tra l’ex marito Eros Ramazzotti, in Franciacorta, e quello più recente, Tomaso appunto. Di loro si è parlato tanto: un ri-avvicinamento possiamo dire completo. La festa della figlia che li vede di nuovo accanto, sereni e felici, per un momento così importante, addirittura un incrocio notturno, proprio sotto casa di lei, per non lasciare nulla al caso.

Addirittura la fede nuziale, di cui non c’era traccia nella dominazione Angiolina, era tornata al suo posto, come segno di ottimo I presagio di nuovo in possesso dell’Anello del potere. Fino all’ennesimo incontro avuto dai due, al I ristorante questa volta, a lasciar intendere che gli affari potessero essere da parte per una volta e si poteva tornare al mero romanticismo di una volta, quello che li ha fatti innamorare. Ma come detto pocanzi c’è un “ma” e c’è anche un “però”.

E c’è anche un Trono di mezzo e non è quello di Spade, menzionato a inizio articolo. C’è il Trono Over di Maria De Filippi e una vita sentimentale di Tomaso Trussardi non ben delineata a inizio 2022, dove tocca far luce. A farla è un addetto ai lavori, Amedeo Venza, esperto di gossip che ha letteralmente lanciato la bomba dal suo profilo social: Tomaso da gentleman a corteggiatore di una dama del Trono Over di Uomini e Donne. c’è un “ma” e c’è anche un “però”.

L’identità di questa donna non è stata rivelata, ma tutti pensano si tratti di Pamela Barretta, 38 anni, pugliese, che avrebbe stregato l’imprenditore bergamasco. Si parla di lei perché amica dell’influencer della cronaca rosa nostrana, che avrebbe avuto in anteprima l’inatteso scoop che di fatto smonterebbe il ritorno di fiamma dei Trunziker. Sarebbe quindi svelata la sua vita sentimentale, dopo essere stato investito da numerosi flirt tra cui l’assistente di Elisabetta Franchi.

Molti però continuano a credere IH fortemente nel rientro sotto lo stesso tetto coniugale, con l’unica prerogativa che le regole le detta solo ed esclusivamente lui. C’è da dire che le due piste sono estremamente plausibili e entrambe da soap opera. O per dirla meglio, da Trono di Spade.