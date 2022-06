Un volo dal quarto piano, grave una bimba di due anni e mezzo ricoverata a Torino

Una bambina di due anni e mezzo è caduta ieri pomeriggio dal quarto piano di una casa di Romagnano Sesia, in provincia di Novara, ed è ora ricoverata in gravi condizioni all’Ospedale Regina Margherita di Torino. I genitori, che in quel momento si trovavano in casa, hanno dato l’allarme dopo aver saputo dell’incidente da alcuni passanti.

I soccorsi sono stati allertati ieri pomeriggio intorno alle 17 quando un appartamento di via Incastrone a Romagnano Sesia ha chiamato il numero di emergenza. Pochi minuti dopo, i primi soccorritori del 118 sono arrivati sul posto e hanno prestato immediate cure mediche alla giovane, che è stata poi trasportata in aereo all’Ospedale Regina Margherita di Torino a causa delle sue condizioni critiche. Sull’elicottero con lei c’era il padre, che ha potuto così accompagnarla in ospedale.

La bambina di due anni e mezzo è ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Torino, dove è stata trasportata d’urgenza dal pronto soccorso dopo un delicato intervento. Secondo la madre, la bambina non ha riportato fratture, ma un trauma cranico e per questo è ancora monitorata. Sul caso stanno indagando i carabinieri della stazione di Romagnano Sesia, informati dalla madre che la piccola era caduta in una buca mentre era affidata alle sue cure. La bambina sarebbe sfuggita alla sua presa e sarebbe precipitata nel vuoto.