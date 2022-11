Uomini e Donne anticipazioni settimanali dal 15 al 18 novembre 2022: scontro fra due coppie

Le anticipazioni per la settimana di Uomini e donne su Canale 5, rivelano che le storie più seguite dal pubblico torneranno alla luce dal 15 al 18 novembre nello studio di Maria De Filippi. Tra i protagonisti indiscussi del salotto, Ida e Riccardo, ma anche Roberta e Alessandro. Vedremo se in entrambi i casi voleranno parole d’amore.

Uomini e donne è scontro

Questa settimana ne vedremo delle belle nello studio di Uomini e Donne. Ida e Alessandro continuano a frequentarsi, ma cosa c’è davvero nel cuore dell’altro? Lo si scoprirà quando Ida Platano piangerà alla notizia che il suo ex fidanzato Riccardo ha riallacciato i rapporti con la sua ex fidanzata Gloria.

Anche per Alessandro questa settimana sarà un momento di verità grazie al confronto con Roberta che non gli risparmia nulla per mettere a nudo la sua natura. Secondo il tronista, la natura di Alessandro sarebbe indifferente alle storie intraprese lontane dalla vera ricerca dell’amore e cieca ai sentimenti ancora forti ed evidenti tra Ida e Riccardo. Ma ad accusare Alessandro di essere disinteressato alle evoluzioni della sua storia, non sarà solo Roberta Di Padova questa volta. Anche Armando dirà due parole al cavaliere che non ha reagito affatto dopo la reazione di Ida alla notizia dell’ex.

Questa settimana, Pinuccia avrà anche un appuntamento con Agostino. I due hanno intenzione di trascorrere del tempo insieme al di fuori della villa e sembrano concordare sul fatto che al momento sono solo amici. Ma come abbiamo visto nelle precedenti stagioni di Uomini e Donne: Love Island, tutto può succedere!

Ida Platano chi è

Nata nel 1982, Ida Platano si trasferisce a Brescia in giovane età per seguire un suo amore, anche contro la volontà dei genitori. Dopo essersi sposata a 18 anni, si è dedicata all’attività professionale di parrucchiera.

Ida si sposò all’età di 18 anni, ma il matrimonio durò solo dieci anni. All’età di 30 anni rimase incinta di un bambino di nome Samuel. Tuttavia, il suo fidanzato ha deciso di non interessarsi alla madre e al bambino. Ida è una hair stylist e influencer. È proprietaria di un salone chiamato Maison Glamour Hair Studio situato in provincia di Brescia (più precisamente a Bagnolo di Mello). La stilista ha cercato di entrare nel mondo dello spettacolo partecipando a diversi programmi televisivi. La sua prima esperienza è stata a Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi. Poi ha intrapreso una relazione con Riccardo Guarnieri con cui ha partecipato al reality Temptation Island nel 2018.

Alessandro Vicinanza chi è

Alessandro Vicinanza, uno dei cavalieri del Trono Over, ha 39 anni e viene da Salerno. Ha lavorato per un periodo come commercialista, ma attualmente è titolare di un’azienda, la Avagliano Home Flowers, che si occupa di decorazioni floreali per eventi. Lui e Ida sono stati insieme nell’ultima edizione del programma di Maria De Filippi. Alessandro Vicinanza e Ida Platano si sono salutati di nuovo, baciandosi e allontanandosi a malincuore. La dama del trono over era pronta a continuare a frequentarsi senza troppe aspettative; tuttavia, il suo diverso stile di vita ei suoi obiettivi l’hanno spinta a chiudere nuovamente con il cavaliere. Nonostante l’attrazione fisica fosse evidente, i due si sono resi conto di non poter avere un futuro insieme chiudendo definitivamente la relazione.