Anticipazioni Il Paradiso delle Signore oggi mercoledi 16 novembre 2022

Nel Paradiso delle Signore, le relazioni giocano un ruolo fondamentale. Nel nuovo episodio vedremo come si evolve il rapporto tra Flora e Maria e le relazioni di Adelaide con i membri del Circolo, oltre ai rapporti tra Venus e le sue colleghe. Tutto questo sarà motivo di invidie, intrighi, gelosie, ma non mancherà l’amore a legare il tutto. Ecco le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di mercoledì 16 novembre 2022.

Trama puntata 48

La trama dell’episodio 48 de Il Paradiso delle Signore del 16 novembre ci mostra che Adelaide accetta di organizzare un concorso letterario al Circolo di Milano. L’unico motivo per cui ha dato il suo consenso all’evento è che suo nipote Marco è uno dei giudici. Nel frattempo, Irene si rende conto che Clara ha mentito sul suo secondo lavoro, mentre Armando esorta Vito a fare il primo passo con Maria. E a proposito della giovane sarta, Flora si sente in colpa per le vendette incrociate di Umberto nei confronti della cognata, ma Salvatore sprona la compagna a non lasciarsi impietosire. Infine, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 16 novembre ci mostrano che Salvatore accetta di confidare a Elvira i suoi veri sentimenti verso Anna e quello che è successo tra loro.

Replica Il Paradiso delle Signore Rai Premium

Rai 1 manda in onda gli episodi del Paradiso delle Signore dal lunedì al venerdì; il sabato e la domenica vanno in onda su Rai Premium. Il canale 25 del digitale terrestre li ripropone uno dopo l’altro, senza soluzione di continuità. Quindi, per rivedere l’episodio del 16 novembre, sintonizzatevi intorno alle 17.30 o all’1.30 rispettivamente di sabato e domenica.