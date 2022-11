Oroscopo Branko e Paolo Fox 15 e 16 novembre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Vergine

Oggi, Vergine, è un giorno propizio per te che ti venga affidato un lavoro importante, anche se forse al momento non lo apprezzi come qualcosa di positivo. Può darsi che tu ne venga sopraffatto perché ci sono alcuni aspetti che non domini del tutto, ma sei una donna piena di risorse e saprai come affrontarli quotidianamente. Incontri una persona che potrebbe darti una mano con quei dettagli che non conosci. Chiedi aiuto, anche se potrebbe non venire gratuitamente. vincerai comunque. Inizia a vedere la situazione in modo positivo. Sei entrato in un nuovo ciclo,Vergine, e in essa hai molte possibilità su base giornaliera, non lasciarle scappare. Innamorato, osa oggi di raccontare al tuo partner le tue fantasie. È un gioco che dà ottimi risultati perché stimola la passione e l’unione della coppia come non si può immaginare.