Oroscopo Paolo Fox domani 16 novembre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 16 novembre Sagittario

Non ergerti a giudice degli altri. Il tuo cuore è giusto, nobile e gentile, ma ciò non ti dà il diritto di usurpare funzioni che corrispondono solo alla giustizia, o quella degli uomini o quella di Dio. Dovresti cercare di essere più comprensivo con coloro che non sono abbastanza fortunati da essere come te. Oggi ti ritroverai in una situazione di questo tipo.

Oroscopo Paolo Fox 16 novembre Capricorno

Non correre rischi inutili sul lavoro o prendere iniziative folli, non ti conviene e non funzionerebbe per te. Hai un grande desiderio di liberarti da situazioni o persone che ti sopraffanno e ti rendono schiavo, e non dubitare che al momento lo farai, ma ora non ti conviene fare cambiamenti perché altrimenti te ne pentirai.

Oroscopo Paolo Fox 16 novembre Acquario

Attenzione ai litigi e ai dissapori familiari, forse quelle che fino ad ora erano state discussioni minori potrebbero trasformarsi in un conflitto molto più serio con conseguenze ben peggiori. Devi essere più freddo, agire di più con la testa e il tempo ti libererà dalla situazione opprimente che stai vivendo adesso.

Oroscopo Paolo Fox 16 novembre Pesci

A volte la fortuna può venire da te attraverso una grande calamità o qualcosa che potrebbe far crollare tutti i tuoi sogni. Ma dietro quella tragedia si nasconderebbe in realtà il vero percorso che riorienterà la tua vita e ti condurrà sulla strada giusta, anche se all’inizio non ti piace. Ricorda: non c’è bene che non venga per il male.